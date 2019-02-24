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На референдуме в Окинаве большинство жителей проголосовали против базы США

24 февраля 2019, 18:39  •  24 • В мире
В японской префектуре Окинава в воскресенье проходил референдум, в ходе которого жители высказали своё мнение о судьбе американской военно-воздушной базы Футэмма. Большая часть населения выступила против этой базы на территории самого южного японского региона.
Точные данные будут опубликованы позднее, однако судя по результатам экзитполов уже известно, что не согласны с решением японских властей о сохранении базы в пределах префектуры более четверти жителей Окинавы.
Хотя результат этого референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает власти страны, глава префектуры Денни Тамаки уже собирается информировать премьер-министра Японии о мнении жителей. Кроме того, будет поставлена в известность и администрация Дональда Трампа.
Переговоры вокруг этой базы не прекращаются с 1996 года. В 1999 году было принято решение о её переносе из густонаселённого города Гинован на север Окинавы. Казалось, что решение принято. В 2013 году даже начались работы по оборудованию базы на новом месте. Однако в 2015 году прежний губернатор Окинавы Такэси Онага выдвинул требование вывести американцев с их базой за пределы префектуры.

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