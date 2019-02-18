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На месте взрыва в Донецке найден фрагмент электродетонатора

18 февраля 2019, 12:54  •  117 • Украина
Фрагмент электродетонатора найден на месте одного из взрывов в центре Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
 
© dnr-online.ru
 

«На месте взрыва был найден фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Он подтвердил, что зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обёрнутых в медную фольгу.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли около гостиницы, где живут представители миссии ОБСЕ. По данным МЧС, никто не пострадал.

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Мирослав Руденко рассказал, что неподалёку также находится объект распределительной станции.

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