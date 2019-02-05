На Гавайях предложили запретить продажу сигарет тем, кто моложе 100 лет

Новый законопроект, который внесен на рассмотрение законодательного собрания штата Гавайи предусматривает поэтапное введение запрета на продажу табачных изделий для граждан, ще не достигших столетнего возраста

"Сигарета является самым опасным и смертоносным артефактом в истории человечества" – такими словами начинается текст нового законопроекта, внесенного на рассмотрение законодательного собрания штата Гавайи. Документ предусматривает поэтапное введение запрета на продажу сигарет лицам, которым еще не исполнилось ста лет.

Гавайи первыми в 2016 году ввели на своей территории ограничение на продажу табачных изделий тем, кому нет еще 21 года. И на этом в штате решили не останавливаться. К 2020 году будет запрещена продажа лицам младше 30 лет, затем – до 40, еще через год – до 50-ти, а к 2024 году эту планку поднимут уже до 100 лет.

Автор законопроекта республиканец Ричард Криган считает, что Гавайи "страдают от собственной зависимости от сигарет" из-за того, что благодаря налогам на их продажу, казна штата получает огромные деньги, сообщает телеканал CNN.