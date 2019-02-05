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На Гавайях предложили запретить продажу сигарет тем, кто моложе 100 лет

05 февраля 2019, 06:39  •  52 • В мире
Новый законопроект, который внесен на рассмотрение законодательного собрания штата Гавайи предусматривает поэтапное введение запрета на продажу табачных изделий для граждан, ще не достигших столетнего возраста
"Сигарета является самым опасным и смертоносным артефактом в истории человечества" – такими словами начинается текст нового законопроекта, внесенного на рассмотрение законодательного собрания штата Гавайи. Документ предусматривает поэтапное введение запрета на продажу сигарет лицам, которым еще не исполнилось ста лет.
Гавайи первыми в 2016 году ввели на своей территории ограничение на продажу табачных изделий тем, кому нет еще 21 года. И на этом в штате решили не останавливаться. К 2020 году будет запрещена продажа лицам младше 30 лет, затем – до 40, еще через год – до 50-ти, а к 2024 году эту планку поднимут уже до 100 лет.
Автор законопроекта республиканец Ричард Криган считает, что Гавайи "страдают от собственной зависимости от сигарет" из-за того, что благодаря налогам на их продажу, казна штата получает огромные деньги, сообщает телеканал CNN.

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