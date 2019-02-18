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На 1% грек: Саакашвили похвастался результатами ДНК-анализа
18 февраля 2019, 03:24 • 25 • Политика
Как похвастался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, он якобы является на 99% грузином, а еще на 1% - греком. В качестве доказательства политик опубликовал результаты ДНК-анализа, который он сдал во время посещения США.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что у нет "ни капли негрузинской крови".
Политик сдал кровь для прохождения анализа ДНК в рамках теста по выявлению этнического происхождения предков, который пользуется популярностью в США.
"Оказывается, у меня нет ни капли негрузинской крови!" - заявил он в Facebook.
При этом Саакашвили тут же поправился, что на 1% он все же грек, а на оставшиеся 99% - грузин. Как пишет издание "КоммерсантЪ", заявление Михаила Саакашвили могло быть связано с желанием доказать оппонентам в Грузии, что он является армянином. На это указывает и то, что в опубликованных скринах графа "Армения" стоит одной из первых стран.
Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал выдвижение Юлии Тимошенко в качестве кандидата на пост главы Украины. Он также пригрозил организовать переворот в Грузии.
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