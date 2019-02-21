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Мюнхенская конференция по безопасности и призрак «Титаника»

21 февраля 2019, 02:54  •  58 • Война
Возвращение в Европу ракет с подлётным временем 5-7 минут превратит европейцев в обитателей пороховой бочки
Крупнейший океанский лайнер начала ХХ века «Титаник» погиб на трансатлантическом переходе в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года по причине обычного человеческого легкомыслия. Корабль нёсся на всех парах через Северную Атлантику, несмотря на предупреждения об опасности, получаемые от встречных судов. В общей сложности «Титанику» было передано 7 предупреждений об айсбергах, находящихся на его маршруте. Однако на капитанском мостике царила уверенность в безопасности плавания… Когда айсберг выплыл из темноты прямо по курсу корабля, крутить штурвал было уже поздно. Лайнер погиб, большая часть пассажиров утонула, капитан ушёл на дно вместе с ними…
Атмосфера на состоявшейся 16 февраля международной конференции по безопасности в Мюнхене напоминала ситуацию на капитанском мостике «Титаника». Эта конференция, созываемая для руководящих представителей государств-членов НАТО/ЕС (остальные участники являются лишь гостями), играет роль «капитанского мостика», на котором отрабатываются основные направления стратегии «коллективного Запада».
Ситуация на «мостике» заставляет вспомнить о событиях 107-летней давности в первую очередь потому, что на корабль поступают предупреждения о встречных опасностях, но им не придают значения. Самая тревожная новость – развал договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США от 1987 года. По твёрдому убеждению большинства военных экспертов, возвращение в Европу ракет с подлётным временем 5-7 минут превратит европейцев в обитателей пороховой бочки.
Однако ответственные лица на «капитанском мостике» в Мюнхене вели себя спокойно. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила лишь «разочарование» разрушением ДРСМД; мол, «многие здесь, в Европе, понимают огромное значение договора, но ничего не могут поделать против его развала». Миф о нарушениях Россией этого договора, ставший догмой в официальном обороте НАТО, на конференции господствовал.
Эта история берёт начало в 2003 году, когда Пентагон объявил о разработке концепции «мгновенного глобального удара» (Conventional prompt global strike). Основным инструментом «мгновенного удара» должны были стать гиперзвуковые крылатые ракеты. Уже тогда для этого требовалось какое-то оправдание, и им стало «нарушение русскими» ДРСМД.
С приходом в Белый дом Трампа концепция «мгновенного глобального удара» обрела второе дыхание, и миф о «нарушениях русских» предстал во всей красоте. Обыгрывается создание в РФ ракеты «Искандер»-М» дальностью до 500 км, не нарушающей договора, зато размещаемой вблизи новых баз НАТО, появившихся у российских границ.
В апреле 2018 года Пентагон сообщил о выделении компании Lockheed Martin $ 928 млн. на разработку гиперзвуковой ракеты с радиусом действия в несколько тысяч километров. Следующим шагом стало заявление президента США о том, что с 1 февраля с. г. США приостанавливают участие (ДРСМД) с прицелом на полный выход из него через полгода. Отныне в стратегический баланс вторгается «гиперзвук».
Территория европейских государств-членов НАТО должна превратиться в трамплин, с которого на русских в любой момент может прыгнуть стремительная американская смерть. Что касается возможности для европейцев получить «ответку» с Востока, то Вашингтон «гарантирует их защиту».
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На «капитанском мостике» полагают, что, отказавшись от ДРСМД, США смогут реализовать концепцию «Америка прежде всего» незатейливым ковбойским способом. Люди на мостике не допускают, что вместо этого они увидят перед форштевнем выплывающий из темноты айсберг, оснащённый таким же гиперзвуковым оружием российского или китайского производства. Ведь навязанная России гонка в «гиперзвуке» уже привела к тому, что Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой нет равных (русские и зарубежные эксперты признают это новым словом в военной технике).
Трезвый рассудок должен был бы подсказывать «людям на мостике», что ДРСМД нужно не разваливать, а совершенствовать. Однако на пути трезвого рассудка стоит «концепция мгновенного глобального удара».
А ведь несколько спиралей гонки стратегических вооружений, инициированной правящими кругами США в их (пока) необузданном стремлении к мировому господству, ничего американцам не давали (кроме обогащения ВПК). Однако теперь на «капитанском мостике» стоят люди, поднявшие флаг, на котором написано: «Америка прежде всего». Эти люди уверены, что у них всё получится.
Вот и Ангела Меркель в своем непривычно темпераментном выступлении на конференции подчёркивала, что, несмотря на все разногласия с Соединёнными Штатами, «нельзя подвергать риску единство Запада».
При этом она не упустила ни одного вопроса, в котором интересы Германии и США расходятся. Критиковала отношение Вашингтона к проекту «Северный поток - 2», высказывала несогласие с американскими санкциями против Ирана, едко издевалась над повышением ввозных акцизов на немецкие автомашины. Однако слух внимавшей ей американской делегации ласкала другая мысль: главное – стратегия, и здесь мы, немцы, с Соединёнными Штатами едины.
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В своём выступлении Ангела Меркель использовала выражение, которое превратилось в формулу поиска взаимопонимания с Вашингтоном: Win-win-Situation. Это можно перевести как «создание ситуации выигрыша с обеих сторон». То есть Меркель предлагает Трампу сотрудничество, в котором видит Германию (или Европу) участником создания условий для совместной (американской?) победы. Такое пособничество вполне устраивает американцев. При этом в выступлении Майкла Пенса звучал голос представителя державы, претендующей на роль властелина мира.
Вице-президент США критиковал Германию за поддержку строительства газопровода «Северный поток - 2», уверяя, что США не намерены защищать союзников, зависимых от энергопоставок из враждебных государств; он обвинял Иран в «политике холокоста», он «поставил крест» на будущем президента Венесуэлы Николаса Мадуро и потребовал от Евросоюза признать самозванца Хуана Гуаидо…
Всё-таки призрак «Титаника» так и будет маячить перед кораблём НАТО в глубинах атлантической ночи.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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