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Мюллер закончит расследование "российского вмешательства" в выборы в США через неделю — СМИ

21 февраля 2019, 02:54  •  46 • Политика
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера касательно якобы имевшего место "российского вмешательства" в выборы 2016 года в США подходит к завершению, сообщает CNN. Через неделю выводы расследования будут представлены главе Минюста США, а после того Конгрессу и общественности.
При этом то, в каком объеме собранные Мюллером сведения поступят в Конгресс, а затем и на страницы американских СМИ, пока остается неясным. Сам генпрокурор США Ульям Барр желает сделать доклад своего ведомства законодателям и американскому обществу как можно более "прозрачным".
Доклад Мюллера генпрокурору будет конфиденциальным. Пока неизвестно, как много времени Минюсту потребуется на подготовку последующего доклада Конгрессу.
Сроки подготовки данного документа могут зависеть от такого события, как поездка Дональда Трампа во Вьетнам на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"В результате один из самых насущных вопросов, с которым Барр столкнется в ближайшие недели, — это степень раскрытия выводов Мюллера Конгрессу", - настаивает CNN.

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