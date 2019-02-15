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«Мятежники открыли огонь»: как начиналась Афганская война

15 февраля 2019, 20:09  •  70 • Война
Ввод полков этих дивизий на территорию Афганистана целесообразнее рассматривать в контексте действий всех остальных соединений и частей 40-й армии в конце 1979 — начале 1980 годов.
Ввод советских войск начался 25 декабря на кабульском направлении переправой по понтонному мосту через реку Амударья (12 км восточнее города Термез) и маршем на Кабул 108-й гв. мотострелковой дивизии. Одновременно афганскую границу пересекли самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии.
108-я дивизия получила боевую задачу совершить марш по маршруту Термез — Пули-Хумри — перевал Саланг — Кабул и занять оборону в районе столицы Афганистана.
Дивизии предписывалось во взаимодействии со 103-й дивизией оборонять восточную, западную, юго-западную и южную окраины города с задачей блокировать возможные участки ввода мятежных сил в столицу Афганистана.
Протяженность марша для 108-й мсд составила 510 км. Марш был совершен двумя переходами: первый — протяженностью 300 км, из них 140 км по равнинной местности, 160 км — по горной. Второй — протяженностью 210 км по горной местности.
На первый переход марша было затрачено 25 часов, в том числе четыре часа на большой привал для дозаправки техники. Второй переход разведотряд и передовой отряд дивизии (мотострелковые полки на БМП) преодолели за 18 часов, главные силы дивизии — за 21 час. Марш совершался смешанными колоннами со средней скоростью движения: на равнине ночью — 20 км/час, днем в горах — 15 км/час.
В ходе марша 108-я дивизия боевых действий не вела.
28 декабря 1979 года в 3.00 (время местное) границу Афганистана пересекло еще одно соединение Советской армии — 5-я гвардейская мотострелковая дивизия совершила марш по маршруту: Кушка — Герат — перевал Мир-Али-Адраскан — Шинданд. Протяженность марша составила 280 км.
Дивизия выдвигалась по одному маршруту. Колонна главных сил расчленилась по глубине на колонны полков, которые двигались на сокращенных дистанциях. Дистанция между полками составляла 2 км, между батальонами до 1 км. Такие сокращенные дистанции привели к затрудненному движению по маршруту, особенно при преодолении перевалов.
Общее время, затраченное на совершение марша 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, составило 28 часов с учетом привала и дозаправки техники.
24 декабря 1979 года из города Ош начал выдвижение к афганской границе 860-й отдельный мотострелковый Псковский Краснознаменный полк. Часть получила задачу войти в центр афганской провинции Бадахшан — город Файзабад.
860-й полк совершил уникальный и беспрецедентный переход по Восточному и Западному Памиру по маршруту Ош — Хорог — Ишкашим — Файзабад, преодолев 10 высокогорных перевалов (к примеру, высота только одного перевала Ак-Байтал — 4655 м, и он самый высокогорный на территории СССР). До этого ни одна армия мира не осуществляла маршей на такой высоте в зимних условиях, тем более в составе мотострелкового полка.
Общая протяженность маршрута от г. Ош до афганского Файзабада составляет примерно 1100 км.
10 января 1980 года 860-й полк перешел границу СССР на участке между Ишкашимом Таджикской ССР и Ишкашимом Афганистана, в условиях холодной зимы, вброд через горную реку Пяндж, которая отличается в этих местах сильным течением. После форсирования реки полк с боями, в течение 18-и дней совершил марш по афганской части Западного Памира в направлении Файзабада, куда и вошел 28 января 1980 года.
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2 февраля 1980 года в состав 40-й армии была принята 201-я мотострелковая дивизия в составе 149-го гвардейского, 122-го, 191-го мотострелковых полков, 285-го танкового полка, 998-го артиллерийского полка, 71-го отдельного ракетного дивизиона и ряда других частей.
В журнале боевых действий 40-й армии отмечалось, что техникой, вооружением, боеприпасами и заправкой ГСМ соединение обеспечено на 100%. Политико-моральное состояние личного состава — здоровое.
Уже накануне командир дивизии получил задачу подготовить и 2 февраля 1980 года отправить 191-й полк в Афганистан. Впоследствии он был переформирован в отдельный и дислоцировался в городе Газни.
15 февраля началось выдвижение 285-го танкового полка, 998-го артиллерийского полка, 370-го отдельно истребительно-противотанкового дивизиона 201-й мотострелковой дивизии в район 10 км севернее Кундуза. Эти части совершали марш по маршруту Термез — Пули-Хумри, Кундуз. Уже к 18.00 15 февраля они головой колонны прошли афганский город Баглан.
Батальоны мотострелковых полков 201-й дивизии при этом получили самые различные боевые задачи — от смены частей 108-й дивизии по охране объектов и коммуникаций до совершения марша на Кундуз.
Следует отметить, что изначально 149-й полк дислоцировался на территории Прикарпатского военного округа в городе Мукачево.
В течение 7-9 января 1980 года полк был развернут до штатов военного времени, а затем железнодорожным транспортом переброшен в город Термез, где получил вооружение, военную технику и имущество тыла.
15 февраля 1980 года 149-й мотострелковый полк перешел границу Афганистана, совершил 110 км марш и сосредоточился в районе 15 км западнее города Ташкурган.
28 февраля полк в полном составе совершил марш по маршруту Ташкурган — Пули-Хумри — Баглан — Кундуз и сосредоточился в районе аэродрома Кундуз.
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Первый бой часть приняла 4 марта 1980 года в районе города Баглан.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 года 149-й полк за успешное выполнение боевых задач был награжден орденом Красного Знамени. Впредь он именовался — 149-й гвардейский мотострелковый Ченстоховский Краснознаменный ордена Красной Звезды полк.
122-й мотострелковый полк 201-й дивизии в феврале 1980 года, совершив 300-километровый марш, основными силами сосредоточился на аэродроме Кундуз. Марш проходил под постоянной угрозой со стороны бандформирований. В ходе перехода в перестрелке с мятежниками полк понес первые потери — были ранены четверо военнослужащих.
В дальнейшем полк получил боевую задачу по охране участков при прохождении колонн, а также осуществлял охрану переправы Хайратон, завода азотных удобрений, завода по переработке газа, трубопровода.
Вплоть до 1989 года 122-й мотострелковый полк принимал участие в боевых действиях и плановых операциях. За это время было проведено свыше ста боевых операций и осуществлено около 500 засад.
Всего за время существования полка по состоянию на 1989 год орденом Красной Звезды были награждены 808 военнослужащих, медалью «За боевые заслуги» — 802 человека, медалью «За отвагу» — 689 человек.
Первая боевая задача, которую в ходе афганской кампании 27 декабря 1979 года получил 181-й мотострелковый полк 108-й гв. Мотострелковой дивизии, заключалась в следующем: совместно с артиллерийским дивизионом 1074-го артполка оборонять участок Каласклу, перекресток дорог (отм. 2032,2), отм. 1877, юго-восточные скаты горы Гарибгар, сосредоточивая основные усилия на направлении Кабул — Джелалабад с задачей блокировать возможные мятежные действия 4-й и 15-й отдельных танковых бригад ВС Афганистана и не допустить их ввода в Кабуле.
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23 января 1980 года в 181-м мотострелковом полку осуществлена замена военнослужащих, призванных при развертывании части из запаса. Полк получил 1138 человек и 182 единиц техники. В дальнейшем 181-й полк в ходе афганской кампании принимал участие практически во всех боях и операциях.
Надо отметить, что ввод частей и соединений 40-й армии на территорию Афганистана порой был сопряжен с немалыми трудностями.
В донесениях подразделений и частей армии есть, к примеру, и такие строки:
«Дорога от Гульхана до Каздех труднопроходимая для БМП — отвесные скалы. После прохождения БМП края дорог осыпаются, налицо постоянная угроза срыва в пропасть. Для колесных машин дорога непроходима. При попытках расчистки очередного завала был открыт огонь бандой мятежников, началась перестрелка, в ходе которой 3 человека, из них 2 офицера ранено…»;
«…далее БМП пройти не смогли, так как дороги доступны только для пешеходов и вьючного транспорта»;
«…из-за малой ширины дороги (до 4 м) объезд препятствий не возможен…»;
«…преодолевали многочисленные комбинированные завалы, созданные мятежниками вручную и взрывным способом…»;
«…мятежниками взорван карнизный участок скалы и сделан завал на дороге. От дороги до скалы 2-2,5 м, участок дороги можно увеличить только за счет врезания в горы. Мост разобран, глубина ущелья до 18 м. Возможности для развертывания тяжелого механизированного моста и танкового мостоукладчика нет. Поставлена задача по разведке обходных маршрутов южнее, основной дороги и определения объема работ по восстановлению разрушенного моста...»;
«…левая половина проезжей части на участке 10 м обрушена в пропасть, оставлена проезжая часть 1,5-2 м, справа монолитная стена, которая нависает над проезжей частью. Скальный грунт разработке накладными зарядами и вручную не поддается. Мост разрушен, пролетное строение сожжено и обрушено...»;
«…промежуточная башенная каменная опора моста подорвана в основании. Мост имел длину 25 м, глубина пропасти в створе моста 15 м, берега в створе моста — монолитный скальный грунт...»;
«…разведкой установлено, что дорога для прохождения техники не отвечает установленным требованиям: ширина 1,5-2 м, большое количество промоин...».
В заключение рассекреченных документов военное ведомство России приводит несколько учетных карточек награжденных военнослужащих 40-й армии, которым присвоено звание Героя Советского Союза: Руслана Аушева, Виктора Дубынина, Юрия Исламова, Николая Кузнецова и Александра Стовбы.

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