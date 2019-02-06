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«Мы-то переживем. А вот они еще больше загоняют себя в угол»: Пушков прокомментировал разрыв Украиной соглашения об обмене правовой информацией

06 февраля 2019, 19:54  •  140 • В России

Кабинет министров Украины принял решение выйти из соглашения с Россией об обмене правовой информацией. (Эта инициатива, как сообщают местные СМИ, была принята без обсуждения.)

Соглашение между Россией и Украиной было подписано 18 апреля 1995 года. Документ предусматривает «обмен юридическими актами, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, промышленности, образования, науки, культуры, а также обороны и внешней политики». Всего перечисляется 44 пункта. (В соответствии со статьей 9 этого соглашения, оно все же остается в силе «до истечения шести месяцев с даты уведомления другой стороны о своем намерении» прекратить его действие.)

Эту тепу мы обсудили с известным журналистом-международником, сенатором Алексеем Пушковым.

Алексей Пушков: "Россия это переживет. А они еще больше загоняют себя в угол"

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- Алексей Константинович, как бы вы оценили очередной странный шаг украинской стороны?

- Я считаю, что Порошенко загоняет себя в угол.

Он только что заявил, что Россия виновата в бедности на Украине. Но, на самом-то деле, Украина сознательно и целенаправленно все эти годы рвала все связи, все торгово-экономические отношения с Россией. И именно нынешние киевские правители виноваты в том, что уровень жизни на Украине упал в несколько раз.

Порошенко всеми правдами и неправдами собирается оторвать Украину от России, переориентировать ее на Евросоюз.

Разрыв соглашения об обмене правовой информацией - продолжение той же линии на тотальный разрыв с Россией. Это - единственная линия, которую способен проводить Порошенко. Другой линии, другой политики у него нет, что довольно глупо. Потому что мы все равно являемся соседними странами. Они себя обрекают на большую сумму конфликтов и сложностей с Россией.

- Это какой-то предвыборный финт Порошенко очередной?

- Не думаю. Предвыборный финт, возможно, - это разрыв Договор о дружбе с Россией.

- Они разорвали его в декабре 2018-го...

- По крайней мере, люди знали тот договор. У него было большое политическое значение и так далее. А это соглашение, о которых мы говорим - одно из очень многих, которые рвет Украина. Ничего это не изменит. Хотя, думаю, что 99,9% украинцев про этот документ и не слышали, и не поймут, о чем он.

Я бы сказал, - идет плановая зачистка поля в области отношений с Россией. Они ничего не оставляют на этом поле, никакой договорно-правовой базы.

- А на России это как-то отразится?

- Ну, слушайте, естественно, что нам все равно нужно иметь какую-то сумму отношений с Украиной. Мы же не можем совсем абстрагироваться от того факта, что она у нас под боком. Поэтому - да, это усложнит дополнительно наши отношения.

С другой стороны, в таких случаях, как правило, проигрывает более слабая сторона. Та, у которой меньше потенциала. Россия – страна большая. Поэтому, я считаю, что для них, в итоге, в долгосрочной перспективе это чревато гораздо большим количеством проблем, чем для нас.

- Мы трагедию из этого не будем делать.

- Никакой трагедии нет. Украинский политический класс загоняет себя в тупик. Никогда Евросоюз и США им не компенсируют российский рынок. Никогда Канада или Австралия не дадут им той стабильности, которая им нужна в регионе, если они будут иметь нестабильные отношения с Россией. Потому что они не соседствуют ни с Канадой, ни с Австралией.

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