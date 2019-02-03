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«Мы продолжим борьбу»: Мадуро не сдаётся Трампу и его «орлам»

03 февраля 2019, 15:39  •  184 • В мире
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил за проведение парламентских выборов. Царьград разбирается, что это – хитрый ход легитимного главы государства или просто наглый плевок в лицо приспешникам «североамериканской империи».
Автор:
Курганов Дмитрий
2 февраля для Венесуэлы – знаковая дата. Именно в этот день ровно 20 лет назад началась знаменитая «боливарианская революция», которая была призвана кардинальным образом изменить жизнь страны, её экономический и политический уклад. Пришедший к власти Уго Чавес намеревался построить «социализм XXI века». Как считают оппозиционные силы, у его последователя, Николаса Мадуро, это получается всё хуже – страна погрязла в коррупции и бедности, хотя обладает огромными запасами нефти.
В субботу столица Венесуэлы будто разделилась на две части: в одной лидер оппозиции и президент-самозванец Хуан Гуайдо выступил перед поддерживающими его участниками антиправительственной акции, в другой легитимный глава государства Николас Мадуро объявил собравшимся сторонникам, что согласен на досрочные парламентские выборы.
Пусть будут выборы
Мадуро призывали к шагу в этом направлении как страны Южной Америки, так и европейские государства, однако речь шла о выборах президента Венесуэлы, при этом на переходный период временным главой государства признавался бы Гуайдо, уже получивший поддержку США и многих других стран, запевших в унисон с Вашингтоном. Разумеется, на такое Мадуро пойти не может.
«Они хотят выборы? Мы проведём парламентские выборы», – сказал он. По словам венесуэльского лидера, эта инициатива уже рассматривается Конституционной ассамблеей страны. На следующем этапе к её обсуждению смогут приступить и жители Венесуэлы. Также он в очередной раз заявил о готовности к диалогу с оппозицией, который та отвергает с завидным постоянством. Мадуро подчеркнул, что поддерживает предложение ряда стран, среди которых Мексика, Уругвай и Боливия, о начале национального диалога. Он подчеркнул, что именно таким способом необходимо решать проблемы венесуэльцев, а не попыткой государственного переворота. Тем более что она, по словам Мадуро, «уже провалилась».

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