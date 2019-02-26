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«Мы не можем предать их суду»: Швеция отказывается репатриировать боевиков «Исламского государства»

26 февраля 2019, 02:54  •  37 • В мире
Швеция не намерена принимать обратно своих граждан, воевавших в Сирии на стороне «Исламского государства»*, заявил премьер-министр страны Стефан Левен. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп предложил странам Евросоюза забрать более 800 иностранных боевиков с паспортами ЕС, которые были захвачены армией США и её союзниками. При этом шведы критикуют власти за отсутствие какой-либо законодательной базы, с помощью которой можно было бы осудить выезжающих на «джихад-туры» экстремистов. Эксперты отмечают, что в ЕС в целом не знают, что делать со «своими» террористами, которые возвращаются из Сирии.
 
Боевики ИГ Reuters © Reuters TV via Amaq news agency
 

Стефан Левен заявил, что его страна не будет репатриировать граждан, которые принимали участие в вооружённом конфликте в Сирии на стороне «Исламского государства».

«Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто, несмотря на это, отправился туда, не могут рассчитывать на консульскую помощь», — приводит слова Левена РИА Новости.

Однако Стефан Левен заявил, что при этом боевики ИГ со шведскими паспортами не будут лишены шведского гражданства, так как такой шаг «противоречит международному законодательству».

С таким заявлением шведский премьер выступил после того, как президент США Дональд Трамп призвал государства ЕС «забрать» более 800 иностранных боевиков ИГ, захваченных американскими военными в Сирии, и отдать под суд. Трамп отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего они могут вернуться в Европу. Сейчас они находятся в ведении подразделений армии США и курдских формирований на севере Сирии. 

Тихая гавань

Эксперт по терроризму Университета обороны Швеции Магнус Рансторп в интервью шведскому изданию The Local заявил, что в стране попросту нет законодательной базы, согласно которой этих лиц можно было бы осудить.

«Главная проблема связана с тем, что в Швеции ещё нет подходящих законов. Соответственно, мы не можем предать их суду», — приводит его слова издание.

Рансторп также отметил, что угроза безопасности исходит не только от самих джихадистов, но и от людей, состоящих с ними в браке, а также от их детей.

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Незадолго до заявления премьер-министра власти Швеции подверглись острой критике за чрезмерно мягкое обращение с находящимися в стране экстремистами и радикалами. Шведский парламентарий иранского происхождения Ханиф Бали обвинил правящую партию и правительство в том, что они не принимают никаких мер против проживающих в Швеции джихадистов.

«Эти джихад-туры проходили на протяжении нескольких лет, но вы ничего не сделали», — заявил Ханиф в ходе теледебатов на телеканале SVT.

Шведский политик даже сравнил страну с Аргентиной, где после Второй мировой войны от судебного преследования скрывались члены нацистской партии.

«Швеция стала для членов ИГ тем, чем была Аргентина для нацистов», —  отметил Ханиф.

«Нет правовой базы»

Как Европа будет решать проблему своих граждан, воевавших на стороне ИГ в Сирии, — вопрос совершенно неясный, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доктор политологических наук Игорь Максимычев.

«У европейских стран нет правовой базы для того, чтобы разобраться с этим «контингентом». К тому же в европейских циркулярах существуют избыточные требования для доказательства причастности человека к террористической деятельности, которые иногда просто поражают своей надуманностью. Там, где всё понятно и известно, всё равно требуются свидетельства, причём преимущественно письменные или зафиксированные на электронных приборах слежения. Собрать такие доказательства в условиях террористической войны совершенно невозможно», — пояснил эксперт.

  • Боевики ИГ
  • AFP
  • © AMER ALMOHIBANY
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Подобный правовой механизм очень похож на процедуру признания мигрантов, которая затягивается обычно на долгие годы, добавил Максимычев.

Кроме того, современная культура инклюзивности и политкорректности, доминирующая в Западной Европе, мешает адекватно распознавать террористические угрозы и реагировать на них, считает эксперт.

«В европейских странах, где нет хорошо организованной полицейской структуры и не налажен механизм её работы, не могут самостоятельно разобраться с террористами, которые уже находятся внутри этих государств. Нельзя исключать, что террористические элементы могут там активизироваться», — отметил Игорь Максимычев.

Девушка без паспорта

Проблема возвращения участников и сочувствующих «Исламскому государству» оказалась в центре внимания СМИ и в самих США. Так, госсекретарь США Майк Помпео в эфире канала Fox News обрушился с критикой на иск, поданный против администрации Трампа, с требованием впустить обратно в страну девушку, уехавшую в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ.

  • Хода Муфана просит разрешить ей въезд в США
  • AFP
  • © HANDOUT

Хода Муфана, дочь бывшего йеменского дипломата Ахмеда Али Ахмеда, родилась в США, что согласно американским законам даёт ей право на гражданство.

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Девушка проживала в штате Алабама, однако в 2014 году покинула Соединённые Штаты, чтобы присоединиться к ИГ, когда террористическая организация контролировала значительные территории в Ираке и Сирии и была на пике своего могущества. Муфана одобряла казни и убийства граждан западных стран, совершённые ИГ, а также распространяла террористическую пропаганду в социальных сетях.

Однако теперь девушка говорит, что сожалеет о своём поступке, и просит вернуть её в США, где она готова предстать перед судом. Иск против Белого дома был подан её отцом, после того как Дональд Трамп заявил, что приказал Помпео запретить ей въезд в страну.

  • Родители американской последовательницы ИГ подали в суд на Трампа и Помпео за отказ впускать её в США
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что иск является ничтожным, так как право гражданства по рождению не распространяется на детей дипломатов, а сама девушка является пособницей террористов.

«Она террорист без гражданства, никаких юридических прав на гражданство США у неё нет. Наших ребят, юношей и девушек, которых мы отправили туда, чтобы победить ИГ, она подвергала опасности. Она не гражданка США, и в страну она не вернётся», — подытожил Помпео в ходе интервью на канале Fox News.

Незнание и ответственность

Похожая ситуация оказалась и в центре внимания британских СМИ — там обсуждается дело 19-летней Шамимы Бегум, которая просит вернуть её в Великобританию вместе с новорождённым сыном. Она покинула Соединённое Королевство в 2015 году, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» в Сирии.

  • Шамима Бегум
  • Reuters
  • © Laura Lean/Pool/File
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Родители девушки, а также представители правозащитных организаций заявили, что собираются оспаривать в суде решение властей лишить Бегум британского гражданства. Ситуация стала предметом общественных споров после того, как на британском канале Sky News вышло интервью с девушкой, которая заявила, что «не знала, во что ввязывается».

Однако министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что решение пересмотрено не будет ни при каких условиях и возвращать Бегум в Великобританию власти не намерены.

«Это касается каждого, кто ездил туда поддерживать терроризм в любом качестве», — приводит слова Джавида газета The Guardian.

Джавид добавил, что, по данным его ведомства, более 900 граждан Великобритании покинули страну для участия в «Исламском государстве». По его словам, независимо от степени их участия поддержка ИГ указывает на то, что они «ненавидят Британию и её ценности».

На чужие плечи

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с RT отметил, что требования Трампа о репатриации игиловцев в ЕС можно расценить как желание Белого дома разделить с европейскими союзниками ответственность за «экспорт» терроризма из Сирии в Европу.

«Словам Трампа я не стал бы придавать большое значение, он любит гротескные заявления. Ему хочется показать себя борцом с терроризмом. Он не раз объявлял, что именно благодаря ему побеждён терроризм в Сирии и разгромлено «Исламское государство», — рассказал эксперт.

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Однако после разгрома ИГ в Сирии и Ираке последователи этой террористической организации оказались рассредоточены по всей Европе и серьёзно угрожают её безопасности, добавил Николай Топорнин.

Напомним, что игиловцы совершили целый ряд громких терактов в ЕС с большим количеством жертв. Это расстрел редакции Charlie Hebdo, бойня в концертном зале «Батаклан» в Париже, взрывы в аэропорту и метро Брюсселя, теракт в Ницце, теракт на рождественской ярмарке в Берлине, атаки на граждан в Лондоне, Стокгольме и Барселоне.

Многие из исполнителей этих терактов находились в поле зрения европейских спецслужб, были известны как радикалы и неоднократно выезжали в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

«На сегодняшний день террористы есть, они никуда не делись. Они просто сложили оружие и переоделись в мирных жителей», — добавил Топорнин.

В свою очередь, Игорь Максимычев считает, чтоТрамп хочет, чтобы ответственность за дальнейшую судьбу захваченных террористов взяли на себя европейцы, поскольку альтернативой приёму игиловцев в странах происхождения, например в Швеции, является размещение их в «экстерриториальной тюрьме» вроде Гуантанамо.

«Трамп хочет освободиться от возни с террористами, куда их деть, его мало интересует. Поэтому глава Белого дома предлагает европейцам забрать этот «контингент» к себе и самостоятельно с ним разбираться. Требование Трампа — это попытка переложить ответственность за поддержку в Сирии радикалов и экстремистов с США на страны ЕС», — заключил он.

 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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