«Мы даже не знали, что в этой квартире живёт ребёнок»: кто виноват в гибели девочки в Кирове

Жители Кирова уже две недели не могут прийти в себя после гибели ребёнка, которого мать на неделю оставила одного в квартире. Пока чиновники проверяют все неблагополучные семьи, а правоохранители расследуют уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью, горожане каждый день приходят к подъезду дома с цветами и мягкими игрушками.

20 февраля стало известно о трагической гибели девочки в Кирове. 21-летняя мать Мария Плёнкина сознательно оставила ребёнка одного на несколько дней без еды и воды. Обнаружила Кристину её бабушка, которая пришла поздравить девочку с днём рождения. Ей должно было исполниться три года.

У стены дома, в котором погибла девочка, стоит табуретка с конфетами и молоком. Рядом — фотография погибшего ребёнка в рамке, куклы Барби, плюшевые медведи и цветы. Столько игрушек у Кристины не было за всю жизнь.

Горожане идут к стихийному мемориалу в память о погибшей Кристине из квартиры №21. Это место теперь называют «могила».

«А упаковку снимать надо? А то я первый раз», — спрашивает женщина с небольшой куклой в руках. Она говорит, что шла по делам, но не смогла пройти мимо.

Во двор дома, где жила погибшая девочка, кировчане приходят даже семьями.

«Мы недалеко отсюда живём, — рассказывают супруги Роман и Алла, которые пришли к стихийному мемориалу вместе со своими детьми, их бабушкой и дедушкой. — И вчера приходили, и позавчера».

«Семья подозрений не вызывала»

Участковый терапевт Ольга Кадилова работает в этом районе всю жизнь: сегодняшние мамы помнят, как сами наблюдались у неё в детстве.

«Очень ответственная и внимательная женщина», — подтверждают жители дома.

Вскоре после трагедии Кадилова оказалась в больнице в предынсультном состоянии — смерть ребёнка, которого она наблюдала с рождения, стала для неё ударом.

В конце 2016 года она пыталась выяснить, почему Кристину не привели на очередной плановый осмотр, и пришла к Плёнкиным домой, однако через домофон ей ответили, что «Плёнкины здесь больше не живут и новый адрес их неизвестен». Таким образом, ребёнок «выбыл» из поликлиники.

Мария Савинова, руководитель диагностического центра, к которому относится поликлиника, отмечает, что до этого момента девочка прошла все лабораторные и инструментальные исследования, которые положены ребёнку в течение первого года жизни.

«Ребёнок был всегда опрятно одет. Никаких подозрений данная семья не вызывала. Мы проверили все документы и записи в карточке», — говорит Савинова.

«Легко шла на контакт»

При этом соседи семьи Плёнкиных вообще не подозревали о существовании ребёнка.

«Мы её никогда не видели на детских площадках и даже не знали, что в этой квартире живёт ребёнок, — рассказывает представившаяся Анной соседка, которая каждый день выводит своих детей на прогулку во двор. — Может, девочка и звала на помощь, но дом ведь сталинский и с толстыми стенами, поэтому её никто не услышал бы».

Кировчане о жизни семьи, в которой погибла девочка

Анна была настолько потрясена трагедией, что побывала на кладбище, где похоронена Кристина.

«Мы с другими людьми договорились в специальной созданной в соцсети группе и поехали. Нас было человек 20», — говорит она.

В те дни, когда девочка находилась одна, самым «близким» для неё человеком была Елена Кошкина, живущая в соседней квартире.

«У меня в голове крутится одна и та же мысль: могла ли я заподозрить неладное в поведении Марии? — говорит она. — И мне уже начинает казаться, что могла, хотя она была абсолютно нормальным человеком. Ни громкой музыки в квартире, ни криков, ни шумных компаний — ничего такого. Кроме того, я изредка видела её с ребёнком. Я помню, что Кристина радостно тянула к маме ручки. Да и со мной легко шла на контакт».

Кошкина не перестаёт корить себя за то, что не смогла спасти ребёнка. Она сильно похудела за две недели из-за стресса.

Все жильцы дома уверены, что слова «гулящая» и «пьющая», которые звучат в адрес матери в эфирах телешоу, посвящённых трагедии, — ложь.

«Нормальная девушка. Всегда выглядела аккуратно, и пьяной её мы не видели», — говорят они.

«Дверь никто не открывал»

Управдом Валентина в беседе с корреспондентом RT вспоминает, что Плёнкины часто затапливали помещения этажом ниже, где сейчас находятся хозяйственный магазин «Ольга» и офис.

«Я ходила к ней, но дверь никто не открывал. Домофон отключён, звонок отключён», — вспоминает она.

Последний раз «магазин тёти Оли», как его называют местные, Плёнкина затопила в начале января.

Владелица магазина Ольга Догшина отмечает, что знает в доме почти всех. По её словам, Мария Плёнкина и её мать Ирина регулярно заходили за покупками, но вместе с ребёнком она их никогда не видела.

«Когда магазин затопило, мы стали искать эту Марию. В итоге она сама пришла через какое-то время и сказала, что у неё сорвало кран. Сначала я хотела обсудить с ней вопрос возмещения ущерба, но когда узнала, что у неё огромный долг за коммуналку, решила, что взять с неё нечего», — говорит Догшина.

Плёнкина задолжала по счетам за ЖКХ более 85 тыс. рублей — на стене подъезда висит список должников.

RT

О том, что этажом выше в квартире есть ребёнок, Догшина узнала прошлым летом, когда с балкона вниз полетели игрушки.

«Я услышала звук и вышла на улицу. Смотрю: игрушки падают из окна, потом полетели босоножки, что-то из одежды. Мы с жильцами дома подумали, что девочка там одна, и сообщили об этом в полицию, а сами начали искать маму. Она пришла минут через 20 и невозмутимо собрала в пакет игрушки», — вспоминает женщина.

Сигналов не поступало

В причинах трагедии продолжают разбираться правоохранители. В УМВД по Кировской области RT рассказали, что никаких звонков в полицию, как утверждают жильцы дома, не поступало.

По словам полицейских, у Плёнкиной была судимость по статье о мошенничестве, а суд назначал ей наказание в виде штрафа.

«При этом поводов поставить её на учет не было, — говорит пресс-секретарь ведомства Сергей Баранцев. — Участковый уполномоченный полиции регулярно проводил работу с жильцами данного дома».

Сообщения в полицию от жителей дома проверяет местный СК. Следователи также занимаются другими обстоятельствами, которые могли привести к гибели ребёнка.

Ранее была задержана главный врач районной поликлиники Тамара Пермякова. Женщину отпустили спустя сутки без предъявления обвинения. Мать ребёнка была помещена в СИЗО на время расследования — ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Избежать повторения подобных трагедий пытаются и чиновники. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал RT, что поручил собрать информацию о каждом подобном случае.

«Это происходит на наших глазах, — говорит Васильев. — У этой семьи были соседи, которые видели, как они живут, и могли бы обратиться в соответствующие органы и привлечь внимание. Неравнодушное отношение граждан и людей, исполняющих свои служебные обязанности, может дать эффект, а дети будут надёжно защищены».

Расследование гибели девочки

Тем временем люди — знакомые и совершенно чужие — продолжают приезжать к месту трагедии из разных районов города. Они задают себе и друг другу один и тот же вопрос: как это могло произойти?

«Как же так вышло? Неужели никто не слышал плач ребёнка?» — кировчанин Роман раз за разом повторяет эти слова.