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МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях
20 февраля 2019, 00:39 • 67 • Украина
Министерство внутренних дел Украины обратилось к кандидатам в президенты страны с просьбой верифицировать аккаунты в социальных сетях во избежание незаконной агитации и создания фальшивых профилей.
Reuters © Gleb Garanich
«МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания фейк-профилей кандидатов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.
В ведомстве заявили, что фальшивые страницы кандидатов будут блокироваться администрацией социальных сетей совместно с правоохранительными органами.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о способах защиты серверов ЦИК от вероятных «кибератак» России во время президентских выборов.
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