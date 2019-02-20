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МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях

20 февраля 2019, 00:39  •  67 • Украина
Министерство внутренних дел Украины обратилось к кандидатам в президенты страны с просьбой верифицировать аккаунты в социальных сетях во избежание незаконной агитации и создания фальшивых профилей.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

«МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания фейк-профилей кандидатов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.

В ведомстве заявили, что фальшивые страницы кандидатов будут блокироваться администрацией социальных сетей совместно с правоохранительными органами.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о способах защиты серверов ЦИК от вероятных «кибератак» России во время президентских выборов.

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