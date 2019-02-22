МВД Украины объявило о создании единой системы авиационной безопасности

Министерство внутренних дел Украины планирует создать единую систему авиационной безопасности к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД на официальной странице в Facebook.

«Мы реализуем проект по созданию системы авиационной безопасности МВД, которая до 2022 года предусматривает приобретение 55 вертолётов. Первые из них уже дислоцируются здесь (в городе Нежине Черниговской области. — RT)», — цитирует пресс-служба первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

В ведомстве уточнили, что проект будет осуществлён на базе существующего авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты Украины, в котором задействовано около тысячи человек.

Ранее в МВД Украины объявили о направлении дополнительных групп национальной полиции в восточные области страны для предотвращения провокаций на президентских выборах.