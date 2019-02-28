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Мужчина в инвалидной коляске из Кахахстана, не знавший арабского языка, воевал за ИГ* в Сирии

28 февраля 2019, 07:09  •  136 • В мире
При выводе боевиков из долины Евфрата были обнаружены иностранные граждане которые даже не знали арабского языка. Среди них Мухаммед Мустафаиз Казахстана, который вообще был в инвалидном кресле.
Стали известны условия, на которых боевики "Исламского государства"* и их родственники выходят с подконтрольной им территории.
В распоряжении канала Directorate 4 появилисб аудиозаписи, где запечатлены переговоры полевого командира ИГ из долины Евфрата, на которых обсуждаются детали сдачи в плен "Сирийским демократическим силам" .
Полевой командир просит о безопасной для всех дороги, включая раненых, женщин и детей.
Боевики могут покинуть территорию исключительно днем, для больных и раненых будет предоставлен транспорт.
В одной из сдавшихся групп игловцев оказались граждане из Саудовской Аравии и Казахстана.
При этом несколько человек даже не знали арабского. Так гражданин Казахстана в инвалидной коляске по имени Мухаммед Мустафа воевал за джихадистов. Тем не менее он рассказал о еще 500 боевиках, оставшихся на берегах Евфрата.

* Запрещенная а России организация

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