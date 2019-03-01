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Может ввести монархию в Белоруссии - политолог о будущем Лукашенко

01 марта 2019, 22:09  •  101 • Политика
По мнению политолога Андрея Суздальцева, президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает предвыборную борьбу за переизбрание на шестой срок. И не исключено, что в будущем он передаст правление своим детям, введя своеобразную монархию.
Минск ориентирован строго на Европу. Такое мнение Царьграду выразил заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Как подчеркнул политолог, от России президенту Белоруссии и его окружению нужны исключительно ресурсы.
"В России нужны только ресурсы. От России только ресурсы, рынок, деньги. Никакие гуманитарные, политические акции, какие-то проявления солидарности и так далее с востока быть не могут. Категорически не могут. Он очень боится российского влияния, любого", - добавил он.
Сегодняшняя же пресс-конференция является стартом предвыборной кампании Лукашенко, рассчитывающего переизбраться на шестой срок. И политик пытается выбить у российского руководства дополнительную поддержку, чтобы "пересидеть" президента России Владимира Путина.
К тому же у Александра Лукашенко есть дети, которым можно передать власть, организовав своеобразную монархию.
"Это не игра, понимаете, это спасение. Потому что ведь Путин тоже испытывает давление... по российскому бюджету, объём поддержки всем нашим российским регионам, равный нашей поддержке безвозвратной Белоруссии, ежегодной", - резюмировал он.

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