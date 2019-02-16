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Москве и Токио мешает договориться третий игрок - политолог
16 февраля 2019, 02:39 • 47 • Политика
Военный политолог Андрей Кошкин уверен, что Москве и Токио в вопросе подписания мирного договора мешает договориться третий серьёзный игрок - Соединённые Штаты, на которые Япония всё время оглядывается.
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал решение японского премьер-министра Синдзо Абэ пересмотреть стратегию переговоров с Россией по Курильскому вопросу и отметил, что нормальным отношениям между Москвой и Токио мешает третий игрок - Вашингтон.
"Чувствуется нахождение за спиной Токио третьего игрока, притом очень серьёзного. Это США: на них Япония постоянно оглядывается", - подчеркнул Кошкин в беседе с корреспондентом Nation News.
По мнению эксперта, провокационные замечания со стороны японских властей не демонстрируют желание найти точки соприкосновения и взаимного удовлетворения с Россией, которые способствовали бы подписанию мирного договора. "Постоянно звучат провокационные предложения, например: хорошо бы на Курилах расположить ракеты, которые бы сдерживали Китай и, судя по всему, и Россию!" - рассказал собеседник издания, подчеркнув, что при такой позиции японского руководства понять друг друга обеим странам будет довольно тяжело.
"Синдзо выложился полностью. Я не вижу резервов, которые бы позволили совершить манёвр", - отметил политолог, подчеркнув, что несмотря на все усилия японской стороны и их твёрдую позицию в курильском вопросе передача им островов маловероятна. Время идёт, общество развивается, поэтому, может, через пару десятков лет все наоборот будут довольны, что эти острова российские, предположил эксперт.
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