Москве и Токио мешает договориться третий игрок - политолог

Военный политолог Андрей Кошкин уверен, что Москве и Токио в вопросе подписания мирного договора мешает договориться третий серьёзный игрок - Соединённые Штаты, на которые Япония всё время оглядывается.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал решение японского премьер-министра Синдзо Абэ пересмотреть стратегию переговоров с Россией по Курильскому вопросу и отметил, что нормальным отношениям между Москвой и Токио мешает третий игрок - Вашингтон.

"Чувствуется нахождение за спиной Токио третьего игрока, притом очень серьёзного. Это США: на них Япония постоянно оглядывается", - подчеркнул Кошкин в беседе с корреспондентом Nation News.

По мнению эксперта, провокационные замечания со стороны японских властей не демонстрируют желание найти точки соприкосновения и взаимного удовлетворения с Россией, которые способствовали бы подписанию мирного договора. "Постоянно звучат провокационные предложения, например: хорошо бы на Курилах расположить ракеты, которые бы сдерживали Китай и, судя по всему, и Россию!" - рассказал собеседник издания, подчеркнув, что при такой позиции японского руководства понять друг друга обеим странам будет довольно тяжело.

"Синдзо выложился полностью. Я не вижу резервов, которые бы позволили совершить манёвр", - отметил политолог, подчеркнув, что несмотря на все усилия японской стороны и их твёрдую позицию в курильском вопросе передача им островов маловероятна. Время идёт, общество развивается, поэтому, может, через пару десятков лет все наоборот будут довольны, что эти острова российские, предположил эксперт.