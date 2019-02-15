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Москва поможет: Сурков и Бородай рассказали про Донбасс

15 февраля 2019, 23:24  •  162 • Война
На созванном помощником президента России Владиславом Сурковым и главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем совете командиров СДД в московском «Президент-отеле» было заявлено о возможной эскалации конфликта на юго-востоке Украины из-за действий ВСУ.
Бородай обозначил и временные сроки эскалации напряженности, которая может коснуться не только Донбасса, но и других регионов Украины – это может произойти в ближайшие несколько месяцев. По его словам, такому развитию событий будут способствовать и выборы президента Украины, назначенные на 31 марта.
«Выборы на Украине — бардак повышенной степени. В разгар предвыборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. Но в Союзе добровольцев Донбасса готовы к любому развитию событий. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки. Если наше присутствие потребуется, оно будет организовано», — отметил глава СДД.
При этом он выразил сомнения в долгом затишье в Донбассе.
«Лично я уверен, что решать вопрос придется военным путем»,
— полагает Бородай.
По его словам, сейчас серьезного потока добровольцев в Донбасс нет, хотя на передовой хронически не хватает людей. При этом смысла вливать большие добровольческие кадры в Донбасс нет.
Он также указал, что в данный момент ополченцы спокойно держат позиции на линии разграничения, передает ФАН.
«Корпуса держатся и уверенно контролируют ситуацию. Тем же нашим соратникам, кто отправляется на помощь Донбассу, мы хотим пожелать главного — выжить. Ситуация в Донбассе — ни побед, ни поражений», — резюмировал Бородай положение дел на юго-востоке Украины.
Сурков же в ходе своей речи пообещал помощь ДНР и ЛНР со стороны Москвы.
«Сегодня мы говорим о новых проблемах и задачах добровольцев. Это живой диалог. Мы открыты для решения проблем. Со своей стороны выражаю готовность работать», — добавил сотрудник администрации президента России.
В Совете командиров СДД приняли участие свыше сотни его представителей — командиры различного уровня и военнослужащие частей и подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, бойцы Народного ополчения Донбасса, известные активисты «Русской весны» и волонтеры, а также представители СМИ.
Днем ранее
представители ДНР и ЛНР призвали Киев подписать декларацию против пыток и насилия в отношении удерживаемых,
которая раньше обсуждалась на заседаниях в Минске. С таким предложением выступила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.
«Представители республик настаивают на незамедлительном подписании декларации против пыток и насилия в отношении удерживаемых лиц», — сказала она.
За день до этого стало известно, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России. Об этом глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил в ходе заседания Совбеза ООН.
«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат.
Так Апакан ответил на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт», передает НСН.
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Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на слова Ельченко попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, как много российских войск наблюдатели видели в Донбассе.
«Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?» — спросил российский дипломат, после чего Апакан дал отрицательный ответ.
Одновременно с этим
наблюдатели ОБСЕ фиксируют рост обстрелов в Донбассе. Украинские военные продолжают вести огонь по домам мирных жителей.
«Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от населенного пункта Попасная [Луганской области]», — говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.
Кроме того, украинские силовики обстреляли здание школы в Михайловке, жилые дома в Славяносербске и Первомайске.
Ранее председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев не заинтересован в возвращении Донбасса, так как жители региона не станут голосовать за нынешние украинские власти.

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