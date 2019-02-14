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Москва переиграла НАТО в Европе. В Германии это признала Die Welt

14 февраля 2019, 21:24  •  127 • Политика
Генералитет и руководство НАТО в настоящий момент действуют крайне неэффективно и не способны конкурировать с Россией в Европе, пишет немецкая общенациональная ежедневная газета Die Welt. Москва во многом переиграла альянс на этой арене в силу его "стратегической близорукости".
Так, к примеру, заявляет издание, натовские генералы не смогли предвидеть и купировать усиление России на её европейской границе. Даже выход США из ДРСМД, считает Die Welt, будет на руку прежде всего Кремлю, так как позволит России ещё больше усилить свой ракетный потенциал.
Руководство НАТО в принципе реагирует на действия России, Ирана и Китая с некоторым запозданием. Это привело к тому, что ему уже сейчас трудно конкурировать с Россией в военной сфере на равных.
Пекин и Москва не собираются разоружаться когда-либо в ближайшее время, резюмирует Die Welt. Это означает, что из-за "стратегической близорукости" НАТО мир оказался на пороге новой гонки вооружений.

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