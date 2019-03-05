Молдова: сначала – деньги, потом – евросоветники

Миссия 25 советников от Евросоюза, работавших в Молдове с 2016 года, завершилась ещё 31 декабря 2018 года. Но до сих пор советников из Европы в правительстве РМ нет, разве что деньги не рискнули оставить без присмотра: в Национальном банке и в Управлении финансовых расследований европейцы продолжают свою работу.

Первоначально предполагалось, что проект будет автоматически продлён до 2020 года. Однако после того как Европа отказала Молдавии в выделении очередной финансовой помощи, правительство страны, обидевшись, отказалось от услуг евросоветников. Мол, без ваших денег мы и сами сумеем управлять страной. Есть деньги – есть советы, нет денег – нет советов.

И вот уже два месяца «молдавские власти работают без рекомендаций высокого уровня от Европейского союза», и за эти два месяца уже заметны задержки в реализации программы реформ в различных министерствах, с тревогой сообщает молдавский интернет-ресурс Mold-street, работающий под чутким руководством посольства США в Молдове.

Действительно, разве можно молдавское государство оставить без присмотра? Того и гляди начнёт дрейфовать от западных берегов в сторону российских.

В Евросоюзе прекращение своей работы объясняют выборами в парламент и обещают собрать новую команду советников по согласованию с правительством, когда оно появится.

Но у старого правительства на этот счёт немного другие планы. «Возобновление работы советников Евросоюза зависит от договорённостей правительства с ЕС. Работа Миссии в рамках нового проекта может начаться после переговоров нового правительства РМ с Евросоюзом», — считают в правительстве Павла Филипа, имея в виду, конечно, финансирование. Без денег евросоветники Кишинёву не нужны.

Проект «Миссия старших советников», финансируемый ЕС, начался в январе 2016 года, после создания правительства Павла Филипа. Европейские советники были внедрены почти во все министерства, госканцелярию, парламент, к таможенникам и антикоррупционерам и даже в Высший совете безопасности! Задача «старших советников» состояла в том, чтобы помочь «аборигенам» с реформами и присмотреть за тем, как выполняются обязательства, взятые на себя Молдовой в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и соглашения о безвизовом режиме с ЕС.