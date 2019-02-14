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Молдавский МИД требует отозвать своего посла из России - СМИ

14 февраля 2019, 01:54  •  73 • В мире
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) настаивает на отзыве посла Молдавии в России Андрея Негуцы. Соответствующий запрос ведомство направило в правительство страны.
Пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Александр Ройтман сообщил журналистам о том, что МИДЕИ направило в правительство Молдавии запрос об отзыве посла в России Андрея Негуцы.
О причинах этого требования Ройтман сообщать не стал. При этом в МИДЕИ отметили, что это никак не связано с ситуацией с молдавскими лётчиками, спасёнными из афганского плена.
Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписывать подобный указ не станет. "Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно", - заявил он журналистам.
По словам главы государства, требование МИДЕИ об отзыве посла не имеет никаких оснований. В то же время такие действия, как отзыв дипломатического представителя из другой страны, являются "эксклюзивной прерогативой президента", напомнил Додон.
Об этом сообщает Sputnik-Молдова.
Напомним, ранее российский посол в Молдавии Олег Васнецов получил от МИДЕИ ноту протеста из-за задержки встречи молдавской делегации с пилотами, спасёнными из афганского плена. По словам пресс-службы МИДЕИ, власти России якобы не сообщают молдавской стороне, где именно находятся пилоты.

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