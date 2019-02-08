Молдавская эрзац-демократия: победят социалисты, но решать будет Плахотнюк

Андриан Канду: «Мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить приход к власти любого, кто углубил бы отношения с Россией»

Президент Республики Молдова Игорь Додон не один раз заявлял, что видит Молдову нейтральной страной, и высказывался категорически против возможности вступления Молдавии в НАТО. «Молдова – нейтральная страна. Уверен, что этот статус мы сохраним. А в нейтральной стране размещать ракеты НАТО, американские или какие-то другие, категорически нельзя. Думаю, это исключено», – в который раз повторил он в эфире радио Sputnik 6 февраля.

Днями ранее министр обороны Молдавии Еуджен Стурза посетил Брюссель, где встречался с представителями Североатлантического Альянса: с главнокомандующим союзных сил в Европе (SACEUR) американским генералом Кертисом Скапарротти и постоянным представителем США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Визит главы МИДа Молдавии особо не афишировался молдавской прессой, и если бы не запись Хатчисон не сказала об этом в Twitter, остался бы практически незамеченным. Ну съездил и съездил.

Постоянные представитель США при НАТО сообщила, что министр обороны Молдовы приезжал в Брюссель «для консультаций с высшим руководством НАТО» . «Сотрудничество между НАТО и Молдовой имеет важное значение для региональной стабильности и решения проблемы пагубного влияния России в Восточной Европе», – считает амбассадор Хатчисон.

Если учесть, что в Москве Игорь Додон говорил о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове, а спикер парламента Андриан Канду в начале февраля в своём интервью украинским СМИ призвал «не обращать внимания на президента Молдавии, поскольку власть в стране останется прежней», то заигрывания Кишинёва с НАТО не кажутся странными.

«В центре внимания диалога были, в частности, подготовка кадров в учебных заведениях США, разделение молдавских и американских контингентов на многонациональные учения, программы и проекты по материально-техническому обеспечению, а также оборудование и военная техника. Также было рассмотрено сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Республикой Молдова в оборонном измерении, уделяя особое внимание совместным программам и инициативам, направленным на модернизацию и реформирование Национальной армии», – так описывает суть встречи Стурзы с Хатчисон оборонное ведомство Молдовы.

Генерал Кертис Скапарротти во время переговоров заявил «о необходимости скорейшей евроатлантической интеграции Молдовы», то есть о пути в НАТО. Но по данным социологических опросов 70% молдаван выступают против членства страны в Альянсе.

Министерство обороны РМ совместно с Бюро связи НАТО в Кишинёве проведут мониторинг ситуации в стране и и подготовят по его итогам доклад руководству военного блока обо всех рисках вступления Молдовы в НАТО. К ним относят, прежде всего, вероятность отделения не только автономной Гагаузии, но и Тараклийского района, населённого преимущественно болгарами, а также возможные проблемы с русскоговорящим населением города Бельцы.

В то время, когда в Брюсселе обсуждалось срочное вступление Молдавии в НАТО, спикер парламента Андриан Канду откровенничал в интервью украинским СМИ.

По его словам, после выборов правительство Молдовы останется прозападным, поскольку «демократическая партия сделает всё возможное, чтобы предотвратить приход к власти любого, кто углубил бы отношения с Россией».

«Молдова – это западное государство, с будущим в Евросоюзе и с евроатлантическими интересами. Мы будем строить здесь западное общество, а не аналог того, что видим в России», – обещал жителям Украины Канду.

Что касается проблемы Приднестровья, то глава молдавского парламента уверен, что этой проблемы скоро не станет: Приднестровье вернётся в состав Молдавии на правах автономии. Если же для возвращения Приднестровья придётся отказаться от евроинтеграции, то Молдова скорее откажется от Тирасполя, уверен Андриан Канду.

Молдавские «демократы» и «евроинтеграторы» не сомневаются в том, что события будут развиваться по уже утверждённому плану. Ну а если президент страны говорит о том, что Молдавия никогда не вступит в НАТО, то на это просто не стоит обращать внимания, по мнению Канду. «У него в Молдове есть голос, но нет рук. По конституции его должность – чисто символическая, поэтому у нас нет необходимости беспокоиться из-за его заявлений. Да, он летает в Москву или еще куда-то. Недавно он там сказал, что Молдова становится наблюдателем в ЕврАзЭС. Мы тогда просто заявили – забудьте. Не Додону решать, кем является и где находится Молдова», – заявил он в Киеве.

«На выборах победят социалисты. Однако простое большинство голосов наберут проевропейские формирования – ДПМ, блок Санду-Нэстасе и партия Илана Шора. Естественно, по целому ряду вопросов у нас будут возникать разногласия, которые мы активно будем выносить на обсуждение общественности, однако такие прописные истины, как будущее Молдовы в ЕС и НАТО, а также необходимость румынизации региона и снижение роли российского влияния – здесь, поверьте, у прозападных партий разногласий нет, а партия Илана вообще является нашим филиалом!», – цитирует информационное агентство «Эхо Молдовы» представителя ДПМ, который не стал называть себя.