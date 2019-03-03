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Молдавия и Украина не пропускают лекарства в Приднестровье

03 марта 2019, 19:39  •  83 • Украина
А жители ПМР продолжают называть 2 марта «Чёрным Мэрцишором»
27 лет назад начался вооружённый конфликт на территории Молдавии, прекратить который удалось только при помощи российских миротворцев.
Каждый год в Кишинёве день 2 марта отмечают на государственном уровне, вспоминая молдавских военных, которые «боролись за территориальную целостность страны». И в этом году в Кишинёве прошёл марш и звучали торжественные речи.
Отметил эту дату и президент Молдовы Игорь Додон.
«Сегодняшний день, 2 марта 2019 года, возвращает нас к определённым историческим событиям в новейшей истории Молдовы. В тот день нашу страну приняли в Организацию Объединённых Наций. Молдова стала полноправным участником международных отношений. Вместе с тем, в тот период на территории Республики Молдова в ряде населённых пунктов вдоль Днестра происходили вооружённые столкновения, известные как вооружённая фаза приднестровского конфликта. Тысячи семей на обоих берегах Днестра понесли тяжёлые утраты. На протяжении десятилетий люди хранят в памяти трагические события тех лет»,
– написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом президент Молдовы считает, что нельзя оставаться заложниками тех событий, а воспоминания недостаточны для построения государства. Глава государства призвал «всех граждан страны, все политические силы и гражданское общество сплотиться вокруг нашей общей задачи – построения независимого, свободного и демократического государства Республика Молдова».
Но настоящего сплочения пока не получается, сколько бы молдавский президент не призывал к этому. Молдавия продолжает блокировать поставки лекарств в Приднестровье через пункт пропуска Кучурган, где установлен совместный молдавско-украинский пункт пограничного и таможенного контроля.
Эта проблема снова обсуждалась (в который раз!) в офисе ОБСЕ в Кишинёве, где представители ПМР призвали правительство Молдовы прекратить создание немотивированных препятствий импорту лекарств в республику.
После долгих переговоров стороны пришли к выводу, что «налаживание адекватного сотрудничества между таможенными органами Молдавии и Приднестровья могло бы способствовать улучшению условий ведения внешнеэкономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран». Пока – общие слова и ничего более.
Созданием в апреле прошлого года Украиной и Молдовой совместного пункта погранично-таможенного контроля «Кучурган – Первомайск» на приднестровско-украинской границе было положено начало блокады Приднестровской Молдавской Республики. Теперь Кишинёв контролирует не только поток товаров, но и поток людей в Приднестровье. А первым следствием такой блокады стал запрет на провоз лекарств на территорию ПМР под предлогом того, что они не прошли регистрацию в Молдове.
Может быть, и по этой причине в Приднестровье не скоро забудут то, что случилось здесь 27 лет назад. А пока день 2 марта в ПМР продолжают называть «Чёрный Мэрцишор» (Мэрцишор — праздник встречи весны).
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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