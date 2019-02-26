«Мнение европейских коллег ему не очень интересно»: Порошенко запретил наблюдателям из РФ работать на украинских выборах

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, запрещающий наблюдателям из России работать на предстоящих президентских выборах. Ранее в ОБСЕ заявили о беспрецедентности инициативы и призвали Киев не принимать такое решение. Позднее в организации порекомендовали Москве не направлять своих представителей на Украину в связи с невозможностью гарантировать безопасность россиян. Эксперты полагают, что Порошенко и другим кандидатам в президенты есть что скрывать от наблюдателей, при этом мнение Запада по этому вопросу Киев не интересует.

Президент Украины Пётр Порошенко запретил представителям России работать наблюдателями на украинских выборах.

«Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине», — говорится на официальном сайте Порошенко.

Документ вносит поправки в ряд других законов, в частности «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах».

«Официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом», — гласит официальная формулировка закона.

Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

До подписания Порошенко закон одобрили в Верховной раде Украины. За запрет российским наблюдателям работать на выборах выступили 232 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

РИА Новости

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск граждан России является беспрецедентным и противоречит обязательствам всех государств ОБСЕ.

В свою очередь, действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак отметил, что отказ Киева пригласить российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств — участников ОБСЕ. Как сообщает РИА Новости, об этом Лайчак заявил в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Отмечается, что руководитель МИД Словакии попросил своего коллегу пересмотреть решение об исключении россиян из числа наблюдателей на выборах.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В борьбе за пост руководителя государства намерены участвовать 44 зарегистрированных кандидата — рекордное для Украины число.

Порошенко пошёл ва-банк, демонстрируя, что мнение европейских коллег ему не очень интересно, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Это должно быть хорошим уроком нашим европейским коллегам относительно того, управляют ли они процессами на территории Европы и Украины. Видимо, нет, раз Пётр Порошенко, который раньше буквально на коленях выпрашивал субсидии у Европейского союза, теперь может игнорировать не то что его пожелания, а прямые требования», — сказал эксперт.

Он выразил сомнение в том, что ответа на действия Киева не последует.

«Конечно, для президента это должно иметь серьёзные последствия в виде делегитимации его как главы украинского государства на период до выборов. Не знаю, произойдёт ли это, потому что европейцам трудно признаться в том, что они очень ошиблись, когда поддержали Порошенко и всю его команду», — заключил эксперт.

«Международных наблюдателей придумала не Москва»

С течением времени позиция ОБСЕ несколько изменилась — организация порекомендовала России не направлять наблюдателей на украинские выборы президента.

Представители ОБСЕ уточнили, что подобный шаг позволит избежать провокаций, поскольку организация не сможет гарантировать российским представителям безопасность в условиях законодательных запретов на их деятельность со стороны Украины.

«Если российская сторона не будет продавливать это и примет более взвешенное решение, мы будем ей очень признательны», — заявил 21 февраля председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

В Москве напомнили, что инициатива отправить наблюдателей принадлежит не России, а ОБСЕ.

«Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва... Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», — подчеркнула она.

Позднее секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина назвала «беспрецедентной и ненормальной» ситуацию, при которой российским наблюдателям в составе международной миссии не могут гарантировать безопасность.

«Это в принципе противоречит самим выборам, потому что выборы должны проходить в обстановке безопасности, иначе они не могут считаться свободными и открытыми», — приводит РИА Новости слова представителя Центризбиркома.

«Кандидаты много чего не хотят показывать»

Большую часть предвыборной кампании, согласно соцопросам, лидировала Юлия Тимошенко, однако в последние месяцы перед выборами расстановка сил в рейтингах изменилась.

По последним данным, которые 25 февраля опубликовало УНИАН со ссылкой на Киевский международный институт социологии, больше всего голосов украинцы готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (26,4%). На второй строке находится действующий лидер Украины Пётр Порошенко (18%). За Юлию Тимошенко, которая расположилась на третьей строке, готовы проголосовать 13,8% избирателей.

Позиция Порошенко указывает на то, что он хочет скрыть многие подробности предстоящих выборов, рассказал RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

«Он превосходно понимает, что наблюдатели из России увидят то многое, что он, скажем так, не хотел бы показывать. Да, выборы будут грязными. На сегодняшний момент все кандидаты в президенты говорят об этом», — рассказал эксперт.

Он отметил, что всем ключевым участникам президентской гонки есть что скрывать.

«Я так понимаю, если были бы наблюдатели из России, они бы, скорее всего, заметили очень много того, чего не хотят показывать все кандидаты — и Порошенко, и Тимошенко, и Зеленский, и много кто ещё», — заключил Охрименко.