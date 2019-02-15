Мир в опасности: что ответит Мюнхен? LIVE

В Европейском союзе признают, что мировой порядок продолжает переустраиваться, а это значит, что ЕС необходимо обеспечить безопасность граждан европейских государств. Такие призывы содержатся в докладе берлинского исследовательского центра, опубликованном накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

В документе подчеркивается, что ЕС «особенно плохо подготовлен», чтобы бороться с глобальными вызовами со стороны России и Китая, причем особенно в той сфере, которую опубликованный анализ называет «новой эрой соревнования великих держав».