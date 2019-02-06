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Минюст Украины заявил о намерении обжаловать решение суда по Супрун

06 февраля 2019, 11:39  •  101 • Украина
Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил, что собирается обжаловать решение суда об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения страны Ульяны Супрун.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано», — написал он.

Ранее глава Радикальной партии Украины, кандидат в президенты страны Олег Ляшко сообщил, что окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от занимаемой должности.

Такое решение было принято в связи с иском депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который обвинил и. о. главы Минздрава в некомпетентности.

Президент Украины Пётр Порошенко в связи с этим заявил о поддержке отстранённой от должности Супрун.

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