Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе онлайн

Все пользователи Сети смогут следить за погодой на Марсе в режиме онлайн. последние показатели говорили о значениях в минус 95 градусов.

NASA создало ресурс, где теперь каждый сможет отслеживать температуру, атмосферное давление и скорость ветра на поверхности красной планеты. Так в среду температура на Марсе прогрелась до -95 °С, а ветер достигал порывов до 60 км/ч.