Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе онлайн

NASA создало ресурс, где теперь каждый сможет отслеживать температуру, атмосферное давление и скорость ветра на поверхности красной планеты. Так в среду температура на Марсе прогрелась до -95 °С, а ветер достигал порывов до 60 км/ч.

️ Lows of -138°F (-95°C) with SW winds peaking at 37.8 mph...



Daily weather reports from Mars start today, thanks to data from our @NASAInSight lander! Follow the temperature, wind, and air pressure trends as seasons change on the Red Planet: https://t.co/MdIDHhn60a pic.twitter.com/TvkSwrk7yg