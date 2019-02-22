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Министра обороны Германии заподозрили в растрате военного бюджета на "убыточные услуги"

22 февраля 2019, 11:24  •  67 • В мире
Сатирический канал ZDF высказал ряд фактов, по которым можно заподозрить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен в растрате военного бюджета на "убыточные услуги".
Сатирический канал ZDF рассказал, что министр обороны Урсула фон дер Ляйен находится в жёстком противостоянии в первую очередь с бюрократией, а "не с русскими". Проблема в том, что она сама нечиста на руку, утверждает немецкий канал.
Уполномоченный бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс заявил, что cитуация с материальным обеспечением остаётся очень плохой и даже ухудшается, а дефицит есть во всех сферах.
Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что с момента её вступления в должность документооборот был уменьшен на 25%.
Канал ZDF при этом дает свой комментарий, что приказом министра обороны были отправлены на фронт сотни советников, на них каждый год тратились трёхзначные миллионные суммы. ZDF подчеркивает, что это финансирование проводилось чаще без тендера, деньги выдавались напрямую.
"Но это не страшно, ведь..." - комментирует диктор канала.
Министр обороны, тем не менее, почему-то оправдывается: "Пока что нет свидетельств, что из-за этого пострадали налогоплательщики".
Канал же напоминает, Федеральная счётная палата сделала вывод в годовом отчёте, что, возможно, траты бундесвера были убыточными.
На данный момент в ФРГ создана комиссия по расследованию этой ситуации.

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