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Министр нацобороны Румынии просит НАТО "припугнуть" Россию в Черном море

06 февраля 2019, 08:39  •  193 • В мире
Министр нацобороны Габриел Леш утверждает, что российская страна провоцирует румынскую в Черном море и просит НАТО "припугнуть" Москву. В одиночестве румыны в такую авантюру ввязываться не хотят.
Румынский министр нацобороны Габриел Леш утверждает, что их страна якобы сталкивается с провокациями России в Черном море.
Он призывает натовских партнёров помочь "ей дать ответ".
В интервью телеканалу Antena3 находящийся с визитом в США Габриел Леш долго объяснял в эфире, что он не считает, что Россия может быть угрозой для его государства, что он говорит "только о провокациях".
Леш уверил, что Румыния самостоятельно не будет принимать никаких мер в отношении РФ.
"Мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе", — заявил министр.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году Альянс нарастил свое присутствие в Черном море.
В НАТО также обеспокоились последствиями разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министры обороны стран, входящих в военный блок, собираются обсудить этот вопрос на ближайших переговорах в Брюсселе 13-14 февраля. На ней министры обороны "обменяются мнениями" и дадут свои "рекомендации" относительно "последствий нарушения Россией договора РСМД".

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