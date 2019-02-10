МиГ-23 принудительно посадил гражданский самолет в Ливии — видео

Истребитель МиГ-23 ВВС Ливии перехватил и заставил совершить принудительную посадку гражданский самолет, нарушивший бесполетную зону на юге разоренной гражданской войной страны. Местные СМИ опубликовали на видеохостинге YouTube ролик, фиксирующий данный инцидент.

Согласно данным прессы, класс остановленного гражданского судна — Bombardier CRJ200. Оно поднялось в воздух с находящегося в запрещенной зоне нефтяного месторождения Эль-Филь, а затем взяло курс в сторону Триполи.

После того, как МиГ взял самолет на сопровождение, тот был принужден к посадке на аэродроме Таманхинт у города Себха.

Напомним, что южные районы Ливии были закрыты для полета гражданских судов 8 января текущего года. Сделано это было в связи со стартом в указанном регионе страны массивной военной операции.