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МИД: Россия продолжит выступать в ООН против политизации прав человека
23 февраля 2019, 00:09 • 36 • Украина
В Министерстве иностранных дел России заявили о сохранении позиции страны в рамках ООН относительно недопустимости использования прав человека в качестве инструмента политического давления.
Reuters
«Российская делегация продолжит проводить линию на развитие конструктивного диалога... недопущение политизации прав человека, использования данной проблематики в качестве инструмента политического давления и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, в рамках сессии Совета ООН по правам человека 25 февраля будут обсуждаться проблемы терроризма, пыток, вероисповедания, дискриминации, защиты прав детей и инвалидов, а также неприкосновенности частной жизни.
Кроме того, в повестку дня включено рассмотрение вопроса соблюдения прав человека в Сирии и на Украине.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил разработать меры по активизации правовой защиты граждан России за границей.
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