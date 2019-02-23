МИД: Россия продолжит выступать в ООН против политизации прав человека

В Министерстве иностранных дел России заявили о сохранении позиции страны в рамках ООН относительно недопустимости использования прав человека в качестве инструмента политического давления.

«Российская делегация продолжит проводить линию на развитие конструктивного диалога... недопущение политизации прав человека, использования данной проблематики в качестве инструмента политического давления и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, в рамках сессии Совета ООН по правам человека 25 февраля будут обсуждаться проблемы терроризма, пыток, вероисповедания, дискриминации, защиты прав детей и инвалидов, а также неприкосновенности частной жизни.

Кроме того, в повестку дня включено рассмотрение вопроса соблюдения прав человека в Сирии и на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил разработать меры по активизации правовой защиты граждан России за границей.