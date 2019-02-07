Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пол...
Полковник ГРУ Владимир Квачков выходит на свободу
Предал и "стал отползать назад": Баранец рассказал, как Медведев ради ...
Депутаты посоветовали украинским послам учить историю, а не возмущаться по повод...
Главная / Политика

МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу

07 февраля 2019, 17:09  •  76 • Политика
В МИД России поступают сигналы, говорящие о возможности прямого военного вторжения США в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
Заявления США, в которых говорится о возможности военного вторжения в Венесуэлу, нарушают международное право и нормы ООН, указывается в сообщении МИД России
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вооруженная интервенция в Венесуэлу приведет мир к негативным последствиям далеко за пределами этой страны. По его словам, Вашингтон показывает, что ему плевать на суверенитет партнеров, он стремится освободиться от любых рамок, в том числе международных норм.
Напомним, в ходе протестных акций в Венесуэле оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" республики. Его немедленно признали Соединенные штаты и ряд стран Европы. Россия, Китай, Турция и другие страны отказались признавать Гуайдо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


76
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 18:24
Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией
07 февраля 2019, 10:39
"В политике предать - это предвидеть": Экс-министр раскритиковал принципы Киева
06 февраля 2019, 18:24
"С нами это не сработает": США хотят повторить в Венесуэле сценарий Ливии и Ирака – посол
Загрузка...
06 февраля 2019, 18:24
Свобода слова не выше жизней: судье КС напомнили о прописных истинах из-за его заботы об иностранцах
07 февраля 2019, 04:09
На учениях в Венесуэле упал российский вертолет: Пострадали 5 человек - СМИ
07 февраля 2019, 17:09
МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
06 февраля 2019, 00:24
Загадочный случай Елены Бойко - первой украинской политзаключенной, которой тюремщики приносят телефон прямо в камеру
03 февраля 2019, 15:24
«Нас пугали мрачным ГУЛАГом. Я решил, что это приключение»: как иностранные специалисты переезжают работать в Россию
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.