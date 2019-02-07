МИД России заявил о поступающих сигналах о возможности военного вторжения США в Венесуэлу

В МИД России поступают сигналы, говорящие о возможности прямого военного вторжения США в Венесуэлу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Заявления США, в которых говорится о возможности военного вторжения в Венесуэлу, нарушают международное право и нормы ООН, указывается в сообщении МИД России

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вооруженная интервенция в Венесуэлу приведет мир к негативным последствиям далеко за пределами этой страны. По его словам, Вашингтон показывает, что ему плевать на суверенитет партнеров, он стремится освободиться от любых рамок, в том числе международных норм.

Напомним, в ходе протестных акций в Венесуэле оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" республики. Его немедленно признали Соединенные штаты и ряд стран Европы. Россия, Китай, Турция и другие страны отказались признавать Гуайдо.