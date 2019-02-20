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МИД России призвал остановить гонения на журналистов на Украине

20 февраля 2019, 00:39  •  55 • Украина
Россия призывает мировое сообщество остановить гонения на независимые СМИ и журналистов на Украине, в том числе на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

«Вопреки своим заявлениям о приверженности идеалам демократии, соблюдению прав и свобод человека, руководство Украины, по сути, объявило охоту на всех, кто имеет собственные, отличные от официоза, взгляды. Гонениям и репрессиям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Среди них и главный редактор РИА Новости Украина К. Вышинский», — говорится в комментарии Департамента информации и печати.

Ранее в МИД России призвали Запад предостеречь Украину от новых военных авантюр. 

Также сообщалось, что Вышинский в день своего рождения обратился к президенту России Владимиру Путину со словами благодарности за поддержку. 

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