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Меркель не позволила прикончить «Северный поток – 2»

09 февраля 2019, 01:39  •  82 • В мире
Послы стран Евросоюза одобрили компромиссный франко-немецкий вариант поправок к Газовой директиве. Согласно последним изменениям, Германия может самостоятельно принять решение о предоставлении исключения для «Северного потока – 2» из правил Третьего энергопакета, в соответствии с которым компания, добывающая или поставляющая газ в Европу, не имеет права владеть газопроводом
Автор:
Гасанов Камран
В Брюсселе закончилось напряжённое заседание постпредов ЕС. Напряжённым оно было не только для них, но и тех, чью судьбу они решали, – «Северного потока – 2», «Газпрома» и России. В Москве пристально наблюдали за тем, удастся ли Эммануэлю Макрону назло Ангеле Меркель заблокировать газопровод по дну Балтики. Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Елисейский дворец писала, что Франция не хочет усиливать «зависимость Европы» от России. Одним словом, всё шло по сценарию Дональда Трампа.
Изначально процедуру запустила Румыния, которая сейчас председательствует в союзе и определяет повестку. При доброжелательных к Москве Австрии и Болгарии такие инициативы не проходили. Бухарест предложил внести изменения в Третий энергетический пакет (ТЭП), а именно в его Газовую директиву. Румыния и 12 других стран-членов, включая Францию, задумали было расширить действие ТЭП на третьи страны, строящие газопроводы в Европу. Возникала угроза для «Северного потока – 2», идущего из балтийского побережья России в немецкий Грайфсвальд. Если бы поправки были одобрены, «Газпром» не мог бы оставаться и поставщиком, и оператором трубы, хотя газопровод всё равно могли построить.

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