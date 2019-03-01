Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Укртрансгаз» ввёл суточные балансировки природного газа
Весь мир взмолился об амнистии для косаток из приморской тюрьмы
"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, чт...
Украина – родина слонов, России и Белоруссии
Главная / Украина

Мэр Львова решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины

01 марта 2019, 15:24  •  59 • Украина
Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый объявил, что отзывает свою кандидатуру с выборов президента Украины. 
 
© Стрингер РИА Новости
 

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передаёт телеканал «112 Украина». 

«Я принял решение, я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко», — сказал он. 

По словам Садового, он намерен победить на парламентских и местных выборах.

В начале января Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила регистрацию Садового в качестве кандидата на президентских выборах. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 12:09
Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями
01 марта 2019, 02:24
Эксперт прокомментировал встречу полпреда МВФ на Украине с Зеленским
28 февраля 2019, 16:39
ЕС обеспокоен отменой КС Украины статьи о незаконном обогащении
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:39
Эксперт оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты
01 марта 2019, 02:24
Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла $2,2 млрд
28 февраля 2019, 16:54
SRF: Молдавия больше не хочет идти в Европу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.