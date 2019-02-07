Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области

Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области Украины в Сичеславскую.

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал он в Facebook.



При этом Филатов добавил, что у парламента «ничего не выйдет».

Ранее стало известно, что Рада направила депутатский законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.

Законопроект о переименовании Днепропетровской области был внесён в Раду в апреле 2018 года.