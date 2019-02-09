«Менее чем за 24 часа»: Мадуро рассказал, что два миллиона венесуэльцев подписали письмо против вмешательства США

Менее чем за сутки два миллиона венесуэльцев подписали обращённое к США письмо с призывом отказаться от вмешательства в дела страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер республики Николас Мадуро. По его словам, власти намерены собрать по меньшей мере 10 млн подписей. Также Мадуро выразил поддержку международной контактной группе, заседающей в Уругвае и выступающей за мирное урегулирование конфликта. При этом он отказался подписать итоговое заявление МКГ, заявив, что «диалог должен быть народным».

Около двух миллионов венесуэльцев подписали письмо, в котором призывают США отказаться от вмешательства во внутренние дела страны. Об этом рассказал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Менее чем за 24 часа уже два миллиона венесуэльцев подписали мирное письмо», — сказал он в ходе пресс-конференции для венесуэльских и зарубежных СМИ.

Всего власти намереваются собрать по меньшей мере 10 миллионов подписей. Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла продолжит отстаивать свой суверенитет и демократию, несмотря на противодействие со стороны США.

«Для нас наступил день защиты демократии, защиты национального суверенитета, защиты права на мир, — сказал Мадуро. — Попытки дестабилизировать страну провалились, венесуэльский народ полон решимости бороться за свою независимость и право на мир».

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© Carlos Garcia Rawlins

«Диалог должен быть народным»

Кроме того, Мадуро заявил, что Каракас поддерживает так называемый механизм Монтевидео — предложение о выстраивании диалога между оппозицией и властями Венесуэлы, составленное международной контактной группой (МКГ) в уругвайской столице.

«Механизм Монтевидео» в уважительной манере даёт ход диалогу между венесуэльцами с помощью наших братьев из Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы готовы немедленно поддержать любое действие, которое ведёт к диалогу, пониманию между венесуэльцами», — приводит его слова РИА Новости.

Однако Мадуро отметил, что итоговое заявление МКГ Венесуэла подписывать отказывается, так как не «подчиняется идеологизации международных отношений».

«Мы отказываемся подписывать этот документ, мы его не признаём, — цитирует его ТАСС. — Диалог должен быть народным».

Напомним, 7 февраля в Монтевидео началась международная конференция. В ней приняли участие Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, ЕС, Великобритания, Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Уругвай и страны Карибского сообщества.

«Международная контактная группа намерена выполнить две задачи. Она будет находиться в тесном взаимодействии с игроками в стране, регионе и мире, чтобы обеспечить гарантии для скорейшего проведения демократических и свободных президентских выборов, а также чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи», — сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Венесуэльское агентство AVN сообщает, что «механизм Монтевидео» заключается в четырёхфазном диалоге. В ходе реализации первого этапа должны быть созданы условия для диалога. Второй этап заключается в проведении самих переговоров. В ходе третьей части будут заключены соглашения между сторонами, а в конце эти договорённости будут реализовываться при международной поддержке.

Примечательно, что США не приняли участия в конференции и призвали другие страны бойкотировать её. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идёт о фальшивом диалоге, вместо того чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти. Мы не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в российском МИД напомнили, что Мадуро остаётся единственным законным президентом Венесуэлы. Об этом 8 февраля заявил глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России Александр Щетинин.

«В Венесуэле есть законный президент — Николас Мадуро, и только народу этой страны надлежит решать вопрос о своих руководителях в соответствии с национальными законодательными процедурами», — цитирует его РИА Новости.

«США ведёт операцию, чтобы поставить марионетку»

Напомним, в Венесуэле с 23 января продолжается политический кризис. В этот день спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Верховный суд Боливарианской Республики назвал эти действия парламентария незаконными.

Николас Мадуро охарактеризовал произошедшее как попытку государственного переворота, осуществляемую при поддержке США.

«Мы идём к бою и к победе жизни, демократии, будущего! Мы объявили, утвердили сегодня, что империалистическое правительство США ведёт операцию, чтобы поставить во власть через госпереворот марионетку в Венесуэле в своих интересах», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Мадуро, США при помощи санкций и экономической блокады устроили гуманитарный кризис в Венесуэле.

«Гуманитарный кризис — это только прикрытие для военных планов правительства Трампа, — отметил он. — Весь кризис в Венесуэле состоит в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду».