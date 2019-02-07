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Механизм контроля: в России подвели первые итоги проверок качества бензина

07 февраля 2019, 13:39  •  26 • В России
Минпромторг России обнародовал результаты пилотного проекта по проверке качества бензина на заправках. Нарушения были выявлены на семи АЗС из 60. Большинство некачественных проб были закуплены на несетевых заправках. Как отметили в ведомстве, результаты проверки показали, что ситуация на рынке улучшилась. Пока контрольные закупки проводились только в Ставропольском крае, однако в будущем аналогичные проверки пройдут и в других регионах. В Госдуме считают, что такие исследования необходимы: они стимулируют предприятия развивать внутреннюю систему контроля. Эксперты подчёркивают, что качество бензина выросло потому, что ранее власти ввели за подобные нарушения оборотные штрафы.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом. В 2018 году пилотный проект был проведён в Ставропольском крае. Всего проверка охватила 60 автозаправок, из них 26 сетевых и 34 частных АЗС. 

Эксперты тестировали топливо по 31 показателю качества и безопасности. Кроме того, бензин проверили на соответствие техническому регламенту Таможенного союза и требованиям ГОСТа.  

«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Роскачество подвело итоги исследования 92-ого бензина в Ставропольском крае: в 7 случаях из 60 выявлена фальсификация. Подробнее в спецпроекте: https://t.co/5jW705iFBrpic.twitter.com/W8Zo7RzWhE

— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) February 7, 2019

Министр также подчеркнул, что топливо, цена которого ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензину на крупных автозаправочных станциях. 

Результаты проверки были переданы в Росстандарт. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры вплоть до наложения «оборотных» штрафов. Кроме того, выяснилось, что не на всех заправках могут предъявить копию паспорта топлива, которая подтверждает качество бензина. 

В ближайшее время аналогичные программы исследования бензина будут запущены и в других регионах России.   

Согласно данным Росстандарта, в 2018 году доля нарушений по физико-химическим показателям топлива снизилась до 9%. Среди сетевых АЗС этот показатель составил 3,5%, а среди несетевых заправок — 22%. Отмечается, что властям удалось добиться улучшения ситуации благодаря внедрению новых механизмов контроля на рынке, а также благодаря совместной работе с добросовестными организациями, наладившими внутренний контроль за качеством продукта. 

Работа на качество

В Госдуме пояснили, что качество топлива сказывается на ресурсе автотранспортных средств и на эффективности их использования, поэтому важно контролировать состав бензина. Проведённая проверка внесла свой вклад в повышение качества топлива. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил, что сетевым организациям удаётся наладить механизм внутреннего контроля. 

«Порой вынужденные демпинговать небольшие сети используют продукцию, не отвечающую по ряду параметров, качеству. И, конечно, система контроля в крупных компания налажена лучше. Хотя надо отметить, что мы всё равно фиксируем отдельные случаи нарушения отдельных показателей и в крупных компаниях, но это не сопоставимо», — пояснил депутат в беседе с RT.

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Также Гутенёв считает, что инициированные Минпромторгом проекты по проверке важны. При этом, по его оценке, стоит привлекать к подобной работе и общественные институты, «в том числе, хорошо зарекомендовавшие себя в части общественного контроля, такие как ОНФ и другие». Он отметил, что ситуация с качеством топлива на российском рынке за последние годы заметно улучшилась.

Оборотные штрафы

Качество бензина улучшается не только за счёт проверок, но и благодаря уровню штрафов, которые были существенно увеличены. Такое мнение высказал эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.

«Сохраняется тенденция повышения качества, то есть случаев нарушения становится всё меньше на заправках, поскольку были введены оборотные штрафы, ужесточение законодательства в этом вопросе и, в целом, внимания к этому сегменту со стороны регуляторов рынка возросло — это приносит свои плоды», — отметил эксперт.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Напомним, оборотный штраф — это наказание за нарушение антимонопольного законодательства. Его размер равен определённому проценту выручки предприятия. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что введение таких мер за нарушение в химсоставе топлива позволило с 2015 года снизить случаи брака с 40% до 14%. Основываясь на этих результатах, в Росстандарте также предложили ввести штрафы за недостоверные ссылки на ГОСТы.

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Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев также указал на разницу в качестве между сетевыми и мелкими компаниями. По его мнению, зная результаты проверки, теперь каждый сам может решить, что для него важнее: цена или качество. 

«Печальным остаётся факт, что так называемая независимая розница — у них больше случаев выявления некачественного топлива, и с их стороны больше случаев несоблюдения законодательства, всё-таки сетевые компании дисциплинированы в этом вопросе — тенденция отрадная, что потребители смогут заправляться качественным топливом», — заключил он.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Минпромторга намерен бороться также с недоливом топлива. По данным Федерации автовладельцев России, около 76% АЗС можно заподозрить в недоливе топлива.

«У нас подготовлены поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы ещё и по этому факту нарушений», — отметил Мантуров.

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