Медведев уволил главу Росавтодора по его же просьбе

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина. Сообщается, что увольнение было "по просьбе" самого Кельбаха.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Росавтодора Сергея Кельбаха. По данным пресс-службы, отставка была по просьбе, собственно, самого Сергея Кельбаха.

Теперь на место председателя придёт бывший помощник Кельбаха — Вячеслав Петушенко. Отметим, что Кельбах с 2011 года возглавлял Росавтодор.