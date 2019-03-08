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08 марта 2019, 06:54 • 127 • Политика
Российский премьер Дмитрий Медведев выступил с претензией к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который до сих пор не признал статус Крыма. К тому же "батька" то и дело позволяет себе выпады в адрес большого соседа. При этом Лукашенко одновременно пытается получить как можно больше выгоды от российской стороны - так, недавно он потребовал компенсацию "за высокие цены на российские энергоносители".
Медведев упрекнул белорусского лидера за резкие высказывания в адрес Москвы. Премьера возмутило то, что Лукашенко до сих пор не признал статус Крыма как субъекта России, да еще и время от времени выдает сомнительные заявления в адрес соседа. Недавно, к примеру, заявил, что Россия тормозит процесс интеграции с Белоруссией. После этого попробовал шантажировать Кремль, говоря, что тот должен платить минской стороне компенсации за высокие цены на энергоносители, пишут Дни.ру.
Затронув тему интеграции, Медведев вспомнил, как в свое время образовался ЕС. "Любой союз основан на доверии", - напомнил премьер, добавив, что плохой путь - основываться на подозрениях и тем более домыслах.
Медведев считает, что для России и Белоруссии оптимальным было бы исполнить договор о Союзном государстве, датированный 1999 годом. В нем прописано, что обе страны должны согласовывать друг с другом внешнюю политику. Исходя из этого, белорусская сторона давно должна была признать Крым российским и встать на строну Москвы в украинском вопросе. Однако Лукашенко не спешит исполнять эти условия. По мнению Медведева, он просто пытается лавировать между Западом, обложившим его санкциями, и Россией. Такой ход вполне может ухудшить его отношения с Москвой.
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