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Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса
06 февраля 2019, 21:24 • 82 • Украина
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не намерен менять свою позицию относительно автономии Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Reuters
«Предложив автономный статус для Донбасса, я эту точку зрения не меняю, буду повторять её постоянно, потому что считаю, что это реальный мирный план. И именно потому, что он реальный, его боится киевская власть», — приводит слова Медведчука РИА Новости.
Он отметил, что будет отстаивать свою точку зрения, «несмотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые, к сожалению, уже имеют место».
Ранее на Украине возбудили дело по статье «Госизмена» против Медведчука.
Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука.
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