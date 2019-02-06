Медведчук не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не намерен менять свою позицию относительно автономии Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Предложив автономный статус для Донбасса, я эту точку зрения не меняю, буду повторять её постоянно, потому что считаю, что это реальный мирный план. И именно потому, что он реальный, его боится киевская власть», — приводит слова Медведчука РИА Новости.

Он отметил, что будет отстаивать свою точку зрения, «несмотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые, к сожалению, уже имеют место».

Ранее на Украине возбудили дело по статье «Госизмена» против Медведчука.

Экс-президент Украины Виктор Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука.