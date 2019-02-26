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Медведчук назвал дискриминацией ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 15:54 • 95 • Украина
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новые критерии Украины по выбору представителя страны для участия в Евровидении свидетельствуют о «хищническом национализме».
© Алексей Никольский РИА Новости
«Новые критерии отбора на Евровидение — ярчайшее проявление идеологии «хищнического национализма» на Украине в самой примитивной, самой ущербной его форме. Когда участников вокального конкурса выбирают, руководствуясь не мнением миллионов украинцев, а политической целесообразностью, — это уже даже не цензура, а самая настоящая дискриминация», — заявил Медведчук.
Он также отметил «угарную русофобию» на Украине во всех сферах жизни — от образования и языка до церкви.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко порекомендовал вице-премьеру страны Вячеславу Кириленко выступить на конкурсе «Евровидение» вместо отказавшейся от участия в нём певицы Maruv.
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