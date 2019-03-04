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Медведчук назвал демонтаж Монумента Славы «тактикой выжженной земли»
04 марта 2019, 18:09 • 111 • Украина
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук осудил демонтаж во Львове стелы Монумент Славы в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости
«Действующая власть, понимая, что полностью лишилась поддержки населения и не имеет юридических аргументов для отстаивания своей позиции, прибегает к аналогу «тактики выжженной земли», которую всегда применяли враги Украины и украинского народа», — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии.
Он отметил, что решение украинского правительства по сносу стелы было оспорено представителями его партии в суде, так как памятник не подпадает под действие закона о декоммунизации.
Тем не менее, как подчёркивает политик, провести экспертизу памятника так и не удалось по вине властей: эксперта не допустили осмотреть стелу.
По мнению лидера оппозиционной партии, уничтожение памятника является «актом вандализма, беззакония и политически мотивированного самоуправства», а информация о его якобы аварийном состоянии не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что рабочим во Львове удалось демонтировать стелу Монумента Славы только с третьей попытки.
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