Медучреждения Украины не могут получить лекарства из-за отстранения Супрун

Медицинские учреждения Украины не могут получить необходимые лекарства из-за отстранения Ульяны Супрун от должности исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения страны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, это связано с тем, что распределение препаратов происходит только после того, как необходимые подписи поставит и. о. министра.

«Постановление окружного административного суда города Киева блокирует доставку жизненно необходимых лекарств пациентам... Сейчас на складах государственных предприятий «Укрвакцина» и «Укрмедпостач» готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программам государственных закупок», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в медицинские учреждения не могут отправить около 390 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи, 954 тыс. доз вакцин против полиомиелита. Также на складах хранятся препараты, необходимые для больных онкологией, диабетом, имеющих болезни сердца, гепатит, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Ранее глава Радикальной партии Украины, кандидат в президенты страны Олег Ляшко сообщил, что окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от занимаемой должности.

Такое решение было принято в связи с иском депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который обвинил и. о. главы Минздрава в некомпетентности.

Президент Украины Пётр Порошенко в связи с этим заявил о поддержке отстранённой от должности Супрун.