Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене

Северо-Кавказский окружной военный суд принял решение признать виновными в совершении госизмены майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России.

По данным ведомства, «указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

Отмечается, что Долгополов был приговорён к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Сухоносова — к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, обвиняемого в госизмене, к 22 годам колонии.

Также сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову было назначено 14 лет колонии по обвинению в госизмене. Как сообщали источники, фигуранты были уличены в передаче иностранным спецслужбам информации.