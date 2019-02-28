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Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене
28 февраля 2019, 19:54 • 226 • Украина
Северо-Кавказский окружной военный суд принял решение признать виновными в совершении госизмены майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову.
РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России.
По данным ведомства, «указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».
Отмечается, что Долгополов был приговорён к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Сухоносова — к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, обвиняемого в госизмене, к 22 годам колонии.
Также сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову было назначено 14 лет колонии по обвинению в госизмене. Как сообщали источники, фигуранты были уличены в передаче иностранным спецслужбам информации.
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