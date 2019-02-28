Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко съездил на поклон к Курту Волкеру (Руслан Осташко)
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
В Крыму прокомментировали решение Украины больше не выставлять на электронные то...
"Выборы все ближе. Именно Зеленский выйдет во второй тур" - Ковтун. Ве...
Главная / Украина

Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене

28 февраля 2019, 19:54  •  226 • Украина
Северо-Кавказский окружной военный суд принял решение признать виновными в совершении госизмены майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России.

По данным ведомства, «указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

Отмечается, что Долгополов был приговорён к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Сухоносова — к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова, обвиняемого в госизмене, к 22 годам колонии.

Также сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову было назначено 14 лет колонии по обвинению в госизмене. Как сообщали источники, фигуранты были уличены в передаче иностранным спецслужбам информации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



226
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 10:09
«Получить голоса националистов»: к чему может привести принятие закона о языке на Украине
28 февраля 2019, 19:54
Майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
Загрузка...
28 февраля 2019, 00:24
Видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта
28 февраля 2019, 13:24
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России
28 февраля 2019, 13:24
С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "раке...
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на ру...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.