«Мать задержана»: что известно о расследовании инцидента с блуждавшим по Лосиному Острову мальчиком

Мать шестилетнего ребёнка, который всю ночь бродил один по территории парка «Лосиный Остров», задержана до выяснения всех обстоятельств случившегося. Ранее очевидцы сообщили, что на голову мальчика был надет полиэтиленовый пакет. По данным источников, правоохранительные органы якобы обнаружили некоторые улики, которые могут указывать на преступный умысел женщины. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала тщательно разобраться в ситуации.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнюю Надежду Куликову, чей 6-летний сын всю ночь один бродил в парке «Лосиный Остров».

«Мать ребёнка, который пробыл всю ночь один на территории столичного заповедника «Лосиный Остров», задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий», — заявили в СК России.

В столичном СК рассказали, что 18 февраля, примерно в 05:35, женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения.

«Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребёнком мимо заповедника «Лосиный Остров» и по его просьбе заехала туда. В лесном массиве ребёнок убежал и не вернулся. После обращения матери в правоохранительные органы были организованы поисковые работы», — рассказала представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В итоге после нескольких часов блужданий по лесу ребёнок сам вышел на дорогу, где был замечен водителями.

«Клиенты привезли утром мальчика шести лет, которого они нашли на МКАД, — рассказал журналистам управляющий АЗС. — Он шёл вдоль трассы по направлению к нашей станции. Привезли сюда, мы оказали ему первую помощь, поддержку, напоили горячим чаем, одели в тёплую одежду, вызвали полицию, вызвали скорую медицинскую помощь».

Очевидцы утверждают, что на голове у ребёнка был мусорный полиэтиленовый пакет, прикреплённый скотчем. Мальчик был измождён и едва держался на ногах. Малыша отправили в Детскую городскую клиническую больницу имени святого Владимира.

Как указывают источники СМИ в правоохранительных органах, сам мальчик рассказал, что мать решила его проучить и не кормила сутки перед тем, как оставить в лесу.

Следствие не исключает, что 33-летняя женщина могла пытаться убить сына, инсценировав его исчезновение. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщают, что при обысках у Куликовой обнаружено три рулона скотча.

«Носится с ним»

Бабушка мальчика утверждает, что ребёнок потерялся. При этом она подтвердила, что внук наблюдается у врачей из-за отклонений в развитии. Однако она исключает, что дочь могла желать его смерти.

«Во время родов произошло защемление головы ребёнка, нарушилось кровообращение. Внук плохо разговаривает, посещает логопедический садик, а недавно дочь определила мальчика в клинику к лучшим докторам по профилю. Она с ним носится как с писаной торбой! Покупает всё, что мальчик захочет. В квартире у них и крысята, и собачки», — говорит бабушка ребёнка.

По словам женщины, её дочь долго не обращалась в полицию, потому что «она такой человек и всегда пытается сама разрулить ситуацию».

По данным RT, Куликова работает инженером на центральной станции связи АО «РЖД». Коллеги женщины отказались отвечать на вопросы RT.

Проверки по всем фронтам

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что пока разбирается в ситуации.

«По поводу мальчика, который пропал в парке «Лосиный Остров», поступает противоречивая информация. С одной стороны, есть сообщения о том, что претензий к семье у органов опеки нет, на учёте она не состояла. Одновременно в средствах массовой информации описывают свидетелей, которые видели мешок на шее у ребёнка. Вопросы также вызывает несвоевременное обращение мамы в полицию. Безусловно, необходимо пристально проверить всю информацию», — отмечает Кузнецова.

Проверку по факту инцидента проводит и столичная прокуратура.

«Прокуратурой города Москвы организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и профилактике безнадзорности. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов системы профилактики и родителей в части исполнения ими своих родительских обязанностей», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова.

В Следственном комитете также намерены проверить, каким образом кадры с автозаправки, на которые попал ребёнок, вышли в эфир.

«Авторы сюжетов, посвящённых инциденту, использовали кадры видеосъёмки пострадавшего, хотя в СМИ запрещено распространение информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, а также их родственниках без соответствующего согласия. Следственный комитет даст оценку действиям, связанным с распространением личных данных участников инцидента», — говорится в сообщении СК.