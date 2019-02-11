Мать пропавшего капитана «Норда» сообщила о его возвращении в Крым

Евгения Горбенко, мать капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, заявила, что её сын вернулся в Крым.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сын дома. Вернулся ещё в субботу. Чувствует себя нормально», — сказала она.

Как заявил сам Горбенко kp.ru, он вернулся на полуостров без особых проблем и законным образом.

«У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересёк законно по российскому паспорту. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», — рассказал он.

28 января стало известно, что капитан задержанного на Украине судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. После его пропажи украинские правоохранительные органы открыли дело об убийстве.