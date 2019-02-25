Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Чувствует себя более безопасно»: криминальный авторитет застраховался от пыток ...
Особенности "Евровидения" по-украински: кто поет и пляшет, тот москаль
По дороге на учения новейший украинский вездеход сломал кардан, раздатку и короб...
Порошенко назвал Украину одной из самых свободных стран бывшего СССР
Главная / Украина

Maruv прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия на Евровидении

25 февраля 2019, 20:24  •  238 • Украина
Украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировала ситуацию вокруг отмены участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
 
@MaruvOfficial Facebook
 

По словам артистки, её переговоры с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) продолжались около семи часов, но не принесли результата. 

«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — уточнила Корсун.

При этом она подчеркнула, что любит свою страну, однако, «не готова выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков». 

Ранее в НОТУ заявили, что Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс, так как ведомство и артистка не пришли к согласию относительно её участия в конкурсе «из-за ряда причин». 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



238
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 00:54
Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
25 февраля 2019, 10:39
Вмешательство против «киберугрозы»: США обеспокоены безопасностью компьютерной инфраструктуры Украины
Загрузка...
25 февраля 2019, 13:54
На Украине призвали отправить на Евровидение патриота страны
25 февраля 2019, 20:24
Maruv прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия на Евровидении
25 февраля 2019, 13:54
Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.