Мантуров пообещал вернуть льготные автокредиты в первый день весны

В Минпромторге России Денис Мантуров заявил о том, что выдача льготных автокредитов по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" возобновятся в первый день весны.

Российское правительство готово возобновить функционирование адресных программ льготного автокредитования. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По словам министра, в кабмине удалось согласовать объемы бюджетных ассигнований.

"Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", - добавил он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Согласно предварительным данным, речь идет о поддержке в размере трех миллиарда рублей. Функционировать программы начнут уже с 1 марта 2019 года.