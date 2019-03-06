Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко рассказал, как Украина выживает без российского газа
Госдума вынудила фейкомётов извиниться (Руслан Осташко)
«Автор хаоса на Ближнем Востоке» и предвестник катастроф: Пушков порадовался от...
Пара недель максимум: Эксперт оценил шансы ВСУ в войне с Россией
Главная / В мире

Мальчиков — в костюм русалки, девочек — пирата, в индейцев — нельзя, так как их "не было никогда". В Германии дали советы родителям

06 марта 2019, 06:09  •  136 • В мире
Немецкий детский сад отправил родителям письма, где попросил не наряжать детей на карнавал в костюмы индейцев, так как их "не было никогда". Предлагается нарядить мальчиков в костюм русалки, а девочек — в пирата, чтобы у них не вырабатывались стереотипы в отношении полов.
Газета Bild опубликовала показательный материал об одном из детских садов Германии.
Руководство дошкольного учреждения Гамбурга отправило родителям письма, где настоятельно просит не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, с тем чтобы "никто не ощущал себя подвергнутым дискриминации".
Родители получили послания перед так называемым Розенмонтагом (нем. Rosenmontag — "розовый понедельник") с традиционным завершением карнавального сезона, начинающегося в Германии 11 ноября. Во многих населённых пунктах в этот понедельник проходят праздничные шествия, в которых принимает участие большое количество населения.
Родителей малышей попросили "при выборе костюмов обратить внимание на то, чтобы они не обслуживали определенные стереотипы".
"Например, мы бы не хотели, чтобы дети были наряжены как "индейцы", "шейхи".", — написало в обращении в к родителям.
Представитель детсада заявила, что администрация считает неудачными костюмы, имеющие "связь с определенной расой или принадлежностью к этническому или другому меньшинству, к тому же содержат негативную оценку и могут тем самым оскорбить часть родительского коллектива".
При этом свою категоричность по выбору костюма они объяснили,
сославшись на брошюру-памятку "Дети — актуально" министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
В ней дана очень интересная информация: "так называемых индейцев нет и не было никогда". А "понятие было навязано тогдашнему населению во время колонизации Северной и Южной Америки и, таким образом, связано с жестоким уничтожением большей части этой группы лиц".
Авторы же брошюры предлагают нарядить мальчиков в костюм русалки, а девочек — в пирата, чтобы у них не вырабатывались стереотипы в отношении полов.
Немецкие политики подвергли критике такие рекомендации. "Запрещать детям наряжаться индейцами на карнавал — это совершенно оторвано от жизни и абсурдно", — заявил Григориоса Ангелидис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 20:24
"Исправили ошибку": В Google признали полуостров Крым российским
05 марта 2019, 20:09
«У Мюллера нет реальных доказательств»: зачем конгресс США запросил документы о личных контактах Трампа и Путина
05 марта 2019, 23:39
"Если у власти останется Порошенко, он развяжет войну с Россией и уничтожит Украину" - писатель Дмитрий Лекух
Загрузка...
05 марта 2019, 23:39
"Боширов с Петровым заложили": Политолог Корнилов иронично прокомментировал найденные в Лондоне СВУ
06 марта 2019, 06:09
В ЕС намекнули грузинам, что не хотят их видеть в рядах своих граждан по программе беженцев
06 марта 2019, 02:54
Порошенко рассказал, как Украина выживает без российского газа
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.