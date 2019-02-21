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Макрон пообещал наказывать деньгами и тюрьмой тех, кто разжигает ненависть в Сети
21 февраля 2019, 09:24 • 33 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что в стране будет внесен на рассмотрение в парламент новый законопроект, направленный против ненависти в интернете. Глава государства пообещал деньгами и тюрьмой наказывать тех, кто разжигает ненависть в Сети.
Выступая на ежегодном собрании Совета еврейских организаций, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в мае этого года в парламент страны будет внесен одним из депутатов законопроект, направленный против ненависти в интернете.
Глава государства обратил внимание на то, что в этом плане Парижу нужно взять в пример Берлин. В частности, Макрон напомнил о том, что в Германии подобный способ борьбы с ненавистью в интернете оказался очень эффективным.
В свою очередь президент Франции пообещал наказывать деньгами и тюрьмой тех, кто разжигает ненависть в Сети. Причем это касается не только людей, но и интернет-ресурсов, на которых появится информация, разжигающая ненависть.
"В этом смысле мы должны вдохновиться тем, что наши немецкие соседи смогли сделать в эффективной и прагматичной манере - ввести юридические санкции, денежные и уголовные, призвать к ответственности как людей, так и интернет-платформы", - цитирует РИА Новости президента Франции.
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